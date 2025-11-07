快訊》NCC人事同意權全遭否決 藍白聯手封殺4被提名人

立法院院會今對國家通訊傳播委員會（NCC）委員進行同意權行使。 圖：張良一 / 攝

立法院院會今（7日）上午進行國家通訊委員會（NCC）人事同意權投票，雖民進黨團表態全數支持，但藍白黨團都表示將對4位被提名人全投下「不同意票」。投票結果出爐，在藍白人數優勢下，4位被提名人全遭封殺，NCC委員人事案無法通過。

行政院7月底提名包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，其中，指定主委為蔣榮先、副主委為程明修。

立法院會上午舉行NCC人事同意權投票，截至11時26分截止，立法院長韓國瑜表示，針對4位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯各獲得同意票50張、不同意票60張、無效票0張，人事案無法通過。

國民黨團書記長羅智強上午受訪指出，經國民黨團會議決議，對4位人選通通將投下不同意票，並批過去NCC濫用職權、傷害新聞自由斑斑可考，至今結構沒變動，他也建議，民進黨之前在中選會委員部分，也發函請在野黨推薦人選，他覺得這是一個正確的做法；所以，NCC人事部分，如果民進黨能夠因應現在新國會所代表的新民意，來請在野黨推薦人選，大家一起商量，找出最適合、最專業、最獨立的人選，這才是一個正本之道。

民眾黨團總召黃國昌則批，行政院長卓榮泰提名的NCC主委被提名人蔣榮先不懂電信、不懂傳播，是從學界出來的小白兔，那提名這人是當橡皮圖章，還是較好操控的魁儡？另其他被提名人，雖有些在新聞媒體擔任新聞自律委員，但連電視新聞做假新聞、造謠、抹黃抹黑都沒在處理，連委員基本責任都沒履行，請問要怎麼擔任NCC委員？黨團決議對4位NCC委員被提名人，全都投下不同意票。

