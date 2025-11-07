快訊／NCC人事同意權案全遭否決 藍白聯手封殺4被提名人選

立法院會今天（7日）舉行NCC人事同意權投票，最終藍白聯手封殺4名被提名人選，NCC委員人事案未通過。（圖／林煒凱攝）

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額遲未補齊，行政院則在7月提出NCC委員名單。立法院會今天（7日）舉行NCC人事同意權投票，最終藍白聯手封殺4名被提名人選，NCC委員人事案未通過。

行政院7月底提名4位NCC委員人選名單，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院會今天上午舉行NCC人事同意權投票，截至11時26分截止。立法院長韓國瑜宣布，4名NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯各獲得同意票50張、不同意票60張、無效票0張，未達立法委員2分之1同意門檻，人事案無法通過。

國民黨立院黨團書記長羅智強上午受訪時表示，早上黨團一致決定，4個人選通通不同意，過去NCC濫用職權，事件斑斑可考。黨團優先考慮相關修法讓NCC成為專業的獨立機構。若民進黨能因應新國會、新民意 ，也能請在野黨推薦，大家一起商量適合人選。

民眾黨立院黨團總召黃國昌則批評，行政院一再說謊拖延，提名的人選還完全不及格，「從學界出來的小白兔，不懂電信、不懂傳播。提這樣的人，是要當橡皮圖章還是傀儡？」因此，民眾黨團一致決議對4位NCC被提名人全數投下不同意票，以表達行政院操弄人事與踐踏專業的強烈抗議。



