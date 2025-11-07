快訊／NCC空轉一年！藍白聯手封殺 4被提名人全數「不通過」

記者楊士誼／台北報導

NCC人事同意權案今日投票，被提名委員蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆不通過。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（7）日審議NCC委員人事同意權案，稍早四位被提名委員蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆以同意票50張、不同意票60張遭到全數封殺。民進黨團上午表示，會一致支持四位被提名人，國民黨與民眾黨則表態全數否決。

NCC委員至今已懸缺一年，單位陷入空轉，行政院則提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任正副主委，程明修則為國民黨籍，其餘3位提名委員為無黨籍。另兩位委員被提名人分別為政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯。

民進黨團幹事長鍾佳濱上午受訪時表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，因為是記名投票，一票都不會跑，NCC人事因為在野黨的杯葛而延宕多時，希望接下來能順利恢復運作，這是獨立機關，要用專業審查而不要涉入太多政治與意識形態。民眾黨不支持的原因並不清楚，應該對社會作出交代，國民黨部分，各個政黨對於人選審查有其態度，但民進黨還是重申一致支持。

民眾黨團一早則召開記者會宣布，黨團八名立委將全數對四位被提名人投下反對票。國民黨立委羅智強受訪時則表示，黨團一致決議NCC四位被提名人皆投下不同意票。羅智強表示，NCC過往濫用職權、戕害新聞自由，至今結構未有變動，國民黨團認為應優先完成相關修法作業，讓NCC成為真正的獨立機關。

