快訊／Netflix宣布 720億美元收購華納兄弟探索影視及串流事業部

影音串流平台Netflix（網飛）5日宣布，已和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）達成協議，將以720億美元（約2兆2533億元台幣）收購華納旗下的電視電影及串流事業部門。這項交易案將讓顛覆影視圈的Netflix，掌握好萊塢最資深也最有價值的資產之一。

路透社報導，在經歷數週的談判後，Netflix以每股28美元的收購價，成功贏過競爭對手派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）每股24美元的報價。

CNBC電視台報導，這筆交易以現金和股票支付，每股WBD股票價值27.75美元。交易總企業價值約827億美元，其中股權價值為720億美元。

根據交易案，Netflix將收購WBD的電視電影及串流事業部門，包含金雞母HBO Max。WBD則將按計畫分拆Discovery Global，其中包括多個付費電視頻道，例如特納電視網（TNT）和有線電視新聞網（CNN）等。

這項交易案將在電視網分拆完成後完成，時間點預計落在2026年第三季。

Netflix和派拉蒙4日的盤前股價分別下挫約3%和2%。路透社報導，WBD盤前暫停交易。

