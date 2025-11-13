快訊／NewJeans五人同心！ 確定全員回歸ADOR
先前與老東家打合約官司敗訴的NewJeans，今（12日）先是無預警宣布成員Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）將重返老東家ADOR！稍早再度更新團員意向，Minji（玟池）、Hanni及Danielle也表示將一同回歸ADOR。
稍早《韓聯社》以快訊報導，指出除了已確定重返公司的Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）外，Minji（玟池）、Hanni及Danielle也將一同回歸ADOR。
成員接力回歸老東家？5人團NewJeans保住了
ADOR今下午已先發布聲明，「NewJeans成員Haerin與Hyein已表達希望繼續與ADOR一同展開活動的意願。兩位成員與家人經過慎重考量，並與公司充分討論後，最終決定尊重法院的判決，遵守專屬合約。」
隨後Minji、Hanni及Danielle也聯合發聲明，「我們近期經過審慎討論後，決定重返 ADOR。」三人提到，「由於其中一名成員目前身在南極，訊息傳遞有所延遲，而 ADOR尚未回覆，因此不得已先以單獨聲明的方式告知決定。」並強調：「未來將以真心投入的音樂與舞台回報大家的支持。」
只是由於三人聲明，並非來自ADOR的官方發聲，ADOR消息人士回應韓媒時表示，「目前正在確認三名成員（Minji、Hanni、Danielle）表達回歸意向的真實性與具體細節。」
ADOR新輯規劃已就緒
回顧NewJeans的合約糾紛，她們因不滿前代表閔熙珍遭母公司HYBE娛樂解職，去年11月指控所屬ADOR違反專屬合約，單方面要求解約。而該官司歷經近1年纏訟，上月底獲判敗訴，如今確認全員回歸。ADOR早在7月官司勝訴時，就向NewJeans溫情喊話，「已完成正規專輯發行等相關準備，只等成員歸隊。」
