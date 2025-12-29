快訊／NewJeans全體回歸無望！公司ADOR與Danielle解約 打算提告她家人
南韓人氣女團 NewJeans 的專屬合約紛爭有了重大進展。經紀公司 ADOR 於今日（29日）發表正式聲明，公開了與成員 Minji、Hanni、Danielle 及其家屬的對話結果。聲明中確認 Hanni 決定續留公司，但 Danielle 則確定解約離開，宣告 NewJeans 暫時無法以完整體形式回歸。ADOR 更強調，針對造成此次紛爭與回歸延誤的相關人士，將採取法律行動追究責任。
Hanni決定尊重判決續留公司 Minji仍在持續對話
根據 ADOR 發布的聲明，在法院對專屬合約有效性確認訴訟做出判決後，公司便與三位成員及其家屬展開深入對話。其中 Hanni 與家人特地前往韓國，與公司進行長時間的真誠溝通。在回顧過去事件並客觀審視現況後，Hanni 表達了對法院判決的尊重，並決定繼續與 ADOR 合作。至於成員 Minji，目前也正與公司進行協商，雙方致力於增進相互理解，討論仍在進行當中。
Danielle合約終止退出團隊 公司點名閔熙珍追究責任
相對於 Hanni 的留任，Danielle 的協商結果則走向破局。ADOR 表示，經過判斷認為 Danielle 已難以再作為 NewJeans 成員或公司旗下藝人活動，因此已於今日正式通知解除其專屬合約。此外，公司強硬指出，針對引發此次糾紛、導致成員出走以及拖延 NewJeans 回歸進度的某位 Danielle 家屬，以及前代表閔熙珍，公司將正式追究法律責任，認為其應負起重大責任。
釐清誤解爭取粉絲認同 承諾盡快恢復團隊運作
ADOR 在聲明中提到，在對話過程中發現，成員們長期接收到被扭曲且偏頗的資訊，導致對公司產生嚴重誤解，進而引發法律爭議。公司與留下的藝人達成共識，認為恢復大眾與粉絲的信任是首要任務，即便需要花費時間，也要建立在正確的事實基礎上完全化解誤解。對於紛爭期間發生的各種爭議，公司也計畫在未來適當時機進一步說明。ADOR 強調將盡最大努力圓滿處理後續，期盼讓 NewJeans 盡快重回舞台。
以下為 ADOR 官方聲明全文：
在專屬合約有效性確認訴訟判決確定後，ADOR 與 Minji、Hanni、Danielle 以及三位成員的家屬進行了多次對話。
Hanni 與家人一同訪問韓國，並與 ADOR 進行了長時間且深入的對話。在此過程中，我們共同回顧了過去發生的事，並擁有了一段能客觀審視事態的時間。在真誠的溝通後，Hanni 決定尊重法院判決，繼續留在 ADOR。
Minji 目前也正與 ADOR 進行對話，為了增進雙方的相互理解，討論持續進行中。
至於 Danielle，經判斷已難以再作為 NewJeans 成員及 ADOR 旗下藝人合作，因此公司已於今日通知解除專屬合約。此外，針對引發此次紛爭，並對 NewJeans 出走及延遲回歸負有重大責任的某位 Danielle 家屬，以及前代表閔熙珍，我們將追究法律責任。
ADOR 在對話過程中了解到，成員們長期以來持續聽取被扭曲且偏頗的資訊，導致對公司產生許多誤解，甚至演變成紛爭。本公司與藝人一致認為，為了恢復粉絲與大眾的喜愛，即使需要一些時間，也必須基於正確的事實關係，經歷一個完全化解誤解的過程。此外，關於紛爭過程中產生的多項爭議，我們也約定日後將找機會說明，目前正在討論時間與方式。
ADOR 會盡全力圓滿解決此事，讓 NewJeans 能盡快回到粉絲身邊。
