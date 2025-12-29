快訊／NewJeans完整回歸告吹！她遭踢出公司 韓媒猜測：恐是報復性解約

記者王培驊／綜合報導

韓國女團NewJeans與所屬社ADOR的專屬合約紛爭再掀震撼彈，ADOR今（29）日正式對外證實，成員Danielle已於今日接獲專屬合約解除通知，未來NewJeans恐怕難再以完整體形式活動。ADOR表示，成員Hanni已決定尊重法院判決，選擇回歸ADOR繼續活動，但Danielle方面，經公司判斷「已難以作為NewJeans成員及ADOR旗下藝人繼續合作」，因此於今日正式通知解除專屬合約。

NewJeans成員Danielle被公司單獨解約。（圖／資料照）

此外，ADOR也進一步指出，將針對導致此次紛爭、並對NewJeans成員離隊及復歸延宕負有重大責任的Danielle家屬一人，以及前代表閔熙珍，依法追究相關法律責任。

回顧事件，NewJeans成員過去因不滿前代表閔熙珍遭解任，要求ADOR與HYBE讓其復職未果，成員於去年11月主張ADOR違反合約、宣布單方面解約，雙方隨即展開法律攻防。ADOR則堅持合約仍有效，並於同年12月提起專屬合約有效確認訴訟，同時申請禁止成員獨立活動的假處分，法院在假處分及一審判決中皆站在ADOR一方。

隨著一審敗訴、成員放棄上訴，NewJeans陸續釋出回歸意向，Haerin與Hyein已先行表態回歸，Hanni也於今日正式確定回歸ADOR，Minji目前仍持續與公司協商中，唯獨Danielle卻成為唯一被解除合約的成員。

此舉也在韓國演藝圈掀起爭議，根據韓媒報導指出，外界質疑ADOR僅針對Danielle單獨解約，恐有「選擇性處分」甚至「報復性解約」之嫌。法律界也指出，若僅對單一成員行使解約權，恐在後續判定信賴關係破裂責任歸屬時，對公司立場不利。對此，HYBE副社長朴泰熙僅回應，在正式立場對外發布前，無法進一步說明。隨著Danielle正式出局，NewJeans未來是否能再以五人完整體回歸，也再度引發熱議。



