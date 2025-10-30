快訊／NewJeans解約夢碎！法院斥閔熙珍操弄輿論 宣判續留ADOR
NewJeans解約無望，今（30日）首爾中央地方法院據她們與公司ADOR的合約糾紛進行一審宣判，法院正式裁定，「確認ADOR與NewJeans之間簽訂的各項專屬合約均為有效。」意指雙方合約關係得繼續維持，判ADOR勝訴。法院同時判決，訴訟費用由NewJeans五名成員共同負擔。
上週五被視為「NewJeans之母」的ADOR前代表閔熙珍，低調完成全新娛樂公司「오케이（OOAK Co., Ltd）」的法人登記，並親自掛名公司代表理事，被視為想帶NewJeans回家之舉，讓外界格外矚目這場判決，沒想到今天的一審宣判，NewJeans仍無法成為自由身。
一審判決今早台灣時間8點50分進行宣判，NewJeans五名成員並未出席，法院指出，「僅以ADOR解除閔熙珍職務一事，難以認定NewJeans的經紀管理因此出現空白。」同時強調，「即使NewJeans對閔熙珍高度信任，也無法認定ADOR有義務保障她持續擔任代表理事。」
法院同時對閔熙珍在訴訟過程中發動的「輿論戰」予以嚴厲批評。判決書中提到，「從閔熙珍的KakaoTalk內容可見，她在準備輿論操作與訴訟時，並未親自出面，而是讓NewJeans的父母站到前線，意圖營造『HYBE不當對待NewJeans』的輿論氛圍。」法院直言，這樣的行為「並非出於保護藝人免於ADOR違約之目的」。最終判NewJeans敗訴，得續留ADOR。
更多鏡報報導
等孩子回家？NewJeans解約關鍵日逼近 閔熙珍悄成立新公司OOAK...形象草圖曝光
合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸
Rain睽違20年唱回小巨蛋！明年1/17宣布開唱 賣票資訊全公開
其他人也在看
NewJeans輸了！法院駁回5項主張 一審敗訴確定上訴、恐背巨額訴訟費和違約金
NewJeans五位成員與Hybe旗下子公司ADOR專屬合約糾紛，一審裁決已於今天（10月30日）上午宣判，法官判定ADOR勝訴，即雙方的合約依然有效，NewJeans需要繼續履行合約義務至2029年7月31日！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
淘寶等跨境電商限期落地納管 經部回應了
行政院長卓榮泰要求經濟部、數發部研擬境外電商限期落地納管。對此，經濟部長龔明鑫表示，國外小包裹涉及網路廣告、國內運送、關稅與安全檢查業務，後續將與數發部、陸委會、交通部、財政部等單位跨部會討論後定案。民進黨籍立委吳秉叡昨關切，除從疫區帶回的行李外，從外國寄送來台的小包裹郵件，也可能是非洲豬瘟防疫的破自由時報 ・ 1 天前
淘寶遭疑「非洲豬瘟破口」急回應！2018年已合法落地接受監管
台中爆發非洲豬瘟疫情後，外界質疑病毒恐與境外電商平台流通商品有關，行政院長卓榮泰因此下令要求境外電商「限期落地」，並警告若未依規登記納管，將依法要求下架。對此，中國電商平台淘寶今（10/30）日發出聲明，強調早在2018年即依法在台成立分公司並接受監管，且持續與台灣主管機關合作，確保跨境交易安全與消費者權益。太報 ・ 16 小時前
淘寶、拼多多要下架？陸委會：大方針是這樣
[NOWnews今日新聞]中國電商淘寶、拼多多目前未在台灣落地納管，有綠委憂心消費者權益受損，也擔心成為防疫破口，行政院長卓榮泰日前鬆口，將限期電商落地納管，否則要求平台下架。對此，陸委會副主委沈有忠...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
2次調解失敗！NewJeans敗給ADOR 立即再上訴
2次調解失敗！NewJeans敗給ADOR 立即再上訴EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
「美國隊長」升格奶爸 寵妻「1舉動」網大讚！
國際中心／饒婉馨報導綜合外媒報導，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）迎來首名寶寶，兩人對喜事相當低調，並未對外公開詳情。夫妻倆婚後鮮少公開曬恩愛，但感情始終穩定，如今傳出好消息，令粉絲又驚又喜。民視 ・ 22 小時前
NewJeans一審敗訴！「解約夢碎」5人恐被冷凍 不甘心：會繼續上訴
南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR之間的合約紛爭持續延燒，起因是2024年ADOR開除「NewJeans之母」前代表閔熙珍，讓NewJeans相當失望，並自行宣布與ADOR解約，強調不會支付違約金。官司長達近一年，今（30日）一審宣判公布，NewJeans敗訴。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
母胎美女認證！ILLIT沅禧學生照曝光，網狂讚：「是昨天拍的嗎？」
從照片中可以看到，沅禧學生時期臉上仍帶著青澀的嬰兒肥，清澈的雙眼與標緻的五官與現在幾乎沒有差別，許多網友看完直呼：「根本是昨天拍的照片！」、「從小就長得這麼乾淨漂亮，天生就是要當藝人的臉。」事實上，沅禧在參與HYBE與BELIFT LAB舉辦的選秀節目《R U Next?》時，...styletc ・ 1 天前
合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸
韓國女團NewJeans的合約糾紛今（30日）迎來一審敗訴結果，首爾法院宣判NewJeans需回歸ADOR旗下，直到2029年合約期滿前都非自由身。而她們的律師今也正式發聲，即刻上訴。鏡報 ・ 21 小時前
NewJeans一審敗訴！法院判「合約有效」 成員發聲：將提上訴
南韓女團NewJeans（NJZ）和其製作人閔熙珍與公司HYBE、ADOR爆發合約糾紛並告上法院，引發各界關注。韓國法院今(30)日作出一審判決，認為「僅以解任閔熙珍難以認定 ADOR 違約，ADOR...華視 ・ 22 小時前
NewJeans一審敗訴「成員將上訴」！閔熙珍開新公司粉絲喊：把NJZ搶回來
韓國女團NewJeans與母公司ADOR陷入專屬合約糾紛，首爾中央地方法院一審判決ADOR勝訴，NewJeans五名成員將繼續無法單獨進行演藝活動至2029年！儘管成員們已表明將上訴抗戰，粉絲們的心情恐怕並不輕鬆。然而，被稱為「NJ之母」的閔熙珍已成立新公司OOAK，讓粉絲們看到一絲希望，期待她能將NewJeans收回旗下，解救女團於水深火熱之中！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
NewJeans官司一審慘敗！私接活動最高罰10億 「無限期冷凍」拚上訴
南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約爭議歷經近一年，今（30日）迎來一審結果。首爾中央地方法院裁定，NewJeans與ADOR之間的專屬合約仍具效力，ADOR全面勝訴。法院同時指出，ADOR解任前代表閔熙珍的行為，並不構成違反專屬合約，也不影響公司履行藝人經紀義務的能力。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
NewJeans一審敗訴！法院認合約有效 擅自活動恐罰10億韓元
韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛，一審終於宣判，首爾中央地方法院今（10/30）日裁定，ADOR解除前執行長閔熙珍職務，並不足以構成違反與NewJeans的專屬合約，因此判定合約仍屬有效。法院同時核准ADOR申請的間接強制命令，禁止NewJeans成員以「NJZ」等新團名活動，若任何成員未經公司同意擅自從事演藝活動，將需各自繳納韓幣10億元（約新台幣 2150 萬元）的違約金。NewJeans方面隨即表示，尊重判決但無法回到ADOR，並將提出上訴。太報 ・ 20 小時前
淘寶遭疑「非洲豬瘟破口」恐被下架？ 急發聲：已合法落地可監管
台中爆發非洲豬瘟，遭疑是境外風險商品透過境外平台入侵台灣，且中國電商平台淘寶與拼多多在台營運，卻未在台設立公司接受納管，對此，行政院長卓榮泰表示將要求兩大平台「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將要求下架；對此，淘寶今(30)日發聲明強調，「2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管」。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 50 分鐘前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前