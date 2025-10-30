快訊／NewJeans解約夢碎！法院斥閔熙珍操弄輿論 宣判續留ADOR

NewJeans的解約官司今進行一審宣判，法院認定合約有效，無法離開ADOR。翻攝IG@newjeans_official

NewJeans解約無望，今（30日）首爾中央地方法院據她們與公司ADOR的合約糾紛進行一審宣判，法院正式裁定，「確認ADOR與NewJeans之間簽訂的各項專屬合約均為有效。」意指雙方合約關係得繼續維持，判ADOR勝訴。法院同時判決，訴訟費用由NewJeans五名成員共同負擔。

上週五被視為「NewJeans之母」的ADOR前代表閔熙珍，低調完成全新娛樂公司「오케이（OOAK Co., Ltd）」的法人登記，並親自掛名公司代表理事，被視為想帶NewJeans回家之舉，讓外界格外矚目這場判決，沒想到今天的一審宣判，NewJeans仍無法成為自由身。

一審判決今早台灣時間8點50分進行宣判，NewJeans五名成員並未出席，法院指出，「僅以ADOR解除閔熙珍職務一事，難以認定NewJeans的經紀管理因此出現空白。」同時強調，「即使NewJeans對閔熙珍高度信任，也無法認定ADOR有義務保障她持續擔任代表理事。」

閔熙珍在首爾江南成立全新娛樂公司，似乎想東山再起。翻攝IG@min.hee.jin

法院同時對閔熙珍在訴訟過程中發動的「輿論戰」予以嚴厲批評。判決書中提到，「從閔熙珍的KakaoTalk內容可見，她在準備輿論操作與訴訟時，並未親自出面，而是讓NewJeans的父母站到前線，意圖營造『HYBE不當對待NewJeans』的輿論氛圍。」法院直言，這樣的行為「並非出於保護藝人免於ADOR違約之目的」。最終判NewJeans敗訴，得續留ADOR。



