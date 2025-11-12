快訊／NewJeans認輸了！兩成員宣布重返公司 歌迷：其他3人呢？

NewJeans與ADOR的合約糾紛今迎來新進展。翻攝IG@newjeans_official

解約無望的NewJeans，今（12日）無預警宣布成員Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）將重返老東家ADOR！

ADOR今發布聲明表示，「NewJeans成員Haerin與Hyein已表達希望繼續與ADOR一同展開活動的意願。兩位成員與家人經過慎重考量，並與公司充分討論後，最終決定尊重法院的判決，遵守專屬合約。」

Haerin（左圖）與Hyein將重返ADOR繼續活動。翻攝IG@newjeans_official

ADOR在聲明中強調，「公司將全力支持Haerin與Hyein順利展開演藝活動，懇請粉絲以溫暖的心情應援兩位成員，也希望外界避免過度揣測。」由於聲明中未提及另外3名成員Minji（玟池）、Hanni及Danielle的動態，也讓網友好奇其餘3人的決定，深怕NewJeans不再完整。

廣告 廣告

NewJeans與ADOR的合約糾紛上月30日迎來一審敗訴結果，由於NewJeans與ADOR的合約簽到2029年，每名成員若執意進行活動，將面臨高達10億韓元（約新台幣2350萬元）的巨額賠償，演藝活動被迫中止。



回到原文

更多鏡報報導

合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸

Young & Rich無誤！IVE張員瑛豪擲137億買豪宅 霸氣全額付現

「泰國第一神顏」Mai婚禮曝光！披Gucci婚紗甜嫁影帝 愛犬遞15克拉鑽戒萌翻