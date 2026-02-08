快訊／NHK估計高市早苗政權贏下三分之二席次 執政聯盟將有修憲絕對優勢

2026年1月27日，日本眾議院公告提前改選，自民黨總裁、首相高市早苗偕日本維新會代表吉村洋文在東京街頭發表演說。路透社



日本週日（8日）的國會改選投票才結束不到三小時，局勢看來已經底定。日本放送協會（NHK）統計，自民黨與聯合執政的日本維新會已經取得跨越國會三分之二修憲門檻的超級多數席次，議席還將繼續攀高。

當地時間晚間10時31分， NHK統計自民黨與維新會的總席次已經達到310席，達到日本眾議院465席的三分之二，擁有修改日本憲法的能力。

