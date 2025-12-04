快訊／ONCE還有機會！TWICE宣布大巨蛋演唱會再加場 門票明開賣

TWICE明年3月將在台北大巨蛋連開3場演唱會。Live Nation Taiwan提供

韓國人氣女團TWICE今（4日）全面開賣明年3月在台北大巨蛋的門票，由於3月21日、22日兩場門票秒殺售罄，宣布3月20日加開1場，門票將在明天中午11點全面開賣。

TWICE出道10年終於在上個月來台開唱，也是台灣成員周子瑜赴韓國樂壇打拚後，首度回到家鄉演出，讓成員及ONCE（粉絲名）們都十分感動，一起見證歷史性的一刻。

而TWICE在高雄世運主場館演出的第2晚，先是驚喜宣布大巨蛋演唱會從1場加場至2場，隨著今天門票開售秒殺售罄，驚喜宣布3月20日再唱1場，TWICE也成為在大巨蛋第一組唱至3場的韓國女團，再度寫下新紀錄。

主辦單位Live Nation Taiwan今晚也將為TWICE在台北101點燈，讓TWICE成為「第一組國際團體歌手，登上台北101點燈打字」，ONCE（粉絲名）可在今天晚間6點至10點，於台北101（59-60樓北面外牆） 看見應援點燈，最佳觀賞地點則在台北市政府周邊。

TWICE宣布再加開一場大巨蛋演唱會的好消息。翻攝FB@livenationtw

TWICE的售票座位圖曝光。翻攝FB@livenationtw

TWICE限量VIP福利曝光。翻攝FB@livenationtw

TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI

● 時間 Time：2026/3/21 & 3/22

● 加場時間 ADDED DATE：2026/3/20

● 地點 Venue：台北大巨蛋Taipei Dome

✦限量VIP包含演前Soundcheck、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP限定小禮一個、VIP限定明信片組，完整詳情請至拓元售票頁面✦

● 關於售票方式：於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面。

● 關於視線遮蔽區：請務必至拓元售票頁面查看，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票，現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位，感謝體諒。

➤ 全面開賣 General Sale

2025/12/5 11AM 拓元售票系統全面開賣



