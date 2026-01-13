快訊／Only You！誰買的快出來！大樂透1.1億驚爆「一注獨得」

財經中心／師瑞德報導

大樂透頭獎1.1億元於台南永康「猜衆電腦投注棧」開出，由一人獨得。得主須於2026年4月13日前，撥打專線預約領取這份財運大紅包。若為集資中獎，建議先向國稅局報備，以避開贈與稅疑慮。（圖／記者師瑞德攝影）

今晚財神爺特別眷顧南台灣！大樂透最新一期開獎結果出爐，全台民眾引頸期盼的頭獎彩金正式揭曉。本期頭獎金額高達新台幣1.1億元，最終結果為一人獨得，這位超級幸運兒在今晚正式誕生。根據台彩公布的派彩資訊，開出頭獎的幸運彩券行位於台南市永康區崑山里永大路2段63號的「猜衆電腦投注棧」。

財神爺降臨永大路！1.1億幸運兒一夕翻身

位於台南永康的「猜衆電腦投注棧」今晚正式成為「億元名店」，業者在確認開出頭獎後興奮不已。這筆高達1.1億元的鉅額獎金，扣除稅金後仍是筆天文數字。台彩強調，本次中獎金額由一注獨得，顯示出該名得主擁有極佳的運氣。這也是台南地區今年以來極具指標性的頭獎紀錄。

領獎時限三個月！彩券正本務必妥善存放

針對這份天降財富，台彩特別提醒這位幸運的中獎人，務必第一時間將中獎彩券正本妥善保存。由於彩券採認券不認人制度，得主應避免彩券因汙損、遺失或塗改而導致無法辨識，進而喪失兌領權利。大樂透的領獎期限為開獎日次日起三個月內，本期得主最遲須在 2026年4月13日前完成領獎，若逾期未領，所有獎金將全數歸入公益盈餘，貢獻社會。

高額兌獎須預約！集資者應保留出資證據

由於頭獎金額超過新台幣500萬元，幸運得主無法直接在投注站領取，必須撥打台彩「高額兌獎專線」進行預約，並在專人安排下前往指定地點辦理。若這筆1.1億元的獎金是由親友集資購買，專家也提醒應特別注意稅務問題。為了避免日後領獎產生法律糾紛，集資人應保留對話紀錄或出資比例說明作為憑證。若能在領獎前先行向所在地國稅局報備集資名單，更可依據事實免除「贈與稅」的疑慮，確保每位出資人都能安心享受這份「長紅」的財運紅包。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

