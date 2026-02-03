快訊／Palantir三星報喜3指卻墨 金價強彈重返4900美元
財經中心／程正邦報導
美股週二（3日）在人工智慧（AI）變現能力的實質數據支撐下，早盤 Palantir 財報亮眼一度提振信心，但隨後市場氣氛轉變，導致標普 500（S&P 500）、那斯達克（Nasdaq）與費城半導體（SOX）集體跳水。先前歷經劇烈修正的貴金屬市場則迎來報復性反彈，金價與銀價雙雙飆升。
AI 軟體變現力獲證實：Palantir 與三星聯手報喜
Palantir (PLTR-US) 成為今日科技股的領航員。該公司最新財報不僅營收成長強勁，更重要的是向華爾街證明了 AI 技術已轉化為實際的訂單與現金流，激勵其股價在盤前便大幅上揚 11%。儘管 Palantir 的營收與展望雙雙擊敗市場預期，但其預估本益比（Forward P/E）高達 140 倍以上，部分短線資金選擇在財報利多出獲利出場，導致盤中股價直落，僅剩約 3% 的漲幅。
亞洲市場同樣傳來佳音，三星電子因 AI 記憶體需求爆發，股價狂飆 11% 創下近年最大單日漲幅。分析指出，市場情緒正從單純的技術想像轉向對「獲利回報」的探究。具備清晰變現路徑的企業正獲得資金回流，而這類明確的企業獲利支撐，正是推動標普 500 指數持續挑戰歷史新高的核心動力。
AI 龍頭輝達連帶拖累台積電 ADR
原本早盤台積電 ADR 隨美股開高，一度漲逾 1.6%，但隨後跟著科技大盤同步「跳水」轉綠。由於台積電與輝達（Nvidia）是命運共同體，今日美股盤中傳出，輝達因對 OpenAI 的投資細節與市場預期有落差，導致輝達股價盤中重挫 3%。作為輝達最核心的代工夥伴，台積電 ADR連帶受到拖累，盤中震盪下跌逾 1%。
貴金屬大反撲：美元走弱助長金銀漲勢
除了科技股表現亮眼，貴金屬市場今日也上演絕地大反攻。在美元指數跌至 99.185 的疲弱態勢下，現貨金價單日大漲超過 6%，報價強勢站回每盎司 4,932 美元；白銀表現更為驚人，一度出現逾 14% 的驚人漲幅。
市場分析認為，這顯示流動性依然充裕，資金在不同資產類別間快速輪動。當市場對經濟衰退的擔憂被強韌的財報數據抵銷後，先前遭超賣的貴金屬隨即吸引大規模的逢低買盤進場，原油價格也隨之小幅回升。
企業表現兩極化：降價策略與專利危機
在傳統產業方面，企業表現則因應變能力與產品週期而各異。民生消費龍頭百事公司 (PEP-US) 面對消費者對高通膨的反彈，果斷採取「降價救銷量」策略，宣布調降核心產品建議售價最高 15%，此舉獲得投資人認可，帶動股價上漲。
製藥業則面臨更嚴峻的挑戰。默沙東 (MRK-US) 雖然單季營收擊敗預期，但受限於暢銷疫苗在中國銷售受阻及舊藥專利到期的隱憂，其 2026 年財測令市場失望，導致股價震盪，不過盤中仍有逾 2% 的漲幅。
輝瑞 (PFE-US) 雖然也繳出擊敗預期的財報，但在新冠相關藥物需求大幅衰退後，市場對其未來成長動能仍抱持觀望態度。盤中下跌逾 2% 。
華爾街觀點：從「泡沫疑雲」轉向「回報競爭」
施羅德投資分析師 Alex Tedder 指出，未來幾個月市場的主旋律將是 AI 效益的「真理檢驗期」。投資人不再盲目投入 AI 概念，而是精確區分哪些公司能將技術轉化為營運效益。
整體而言，雖然市場對 AI 泡沫的戒心仍在，但目前已公布財報的標普 500 成分股中，近八成公司的獲利表現優於分析師預期，顯示企業韌性依然是美股長多趨勢的堅實後盾。
更多三立新聞網報導
台南深夜驚魂！足療師持刀追砍路人至派出所 黃偉哲公布影像
富豪淫魔案連環爆！馬斯克遭指曾詢問「最瘋狂派對」 女兒背書：是真的
立春存錢「利存」開運法！馬年12 生肖專屬金額與祕招全解析
台北國際書展致詞掀波！賴清德「好老師不如好書」言論引爆基層教職怒火
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？