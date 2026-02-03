快訊／Palantir三星報喜3指卻墨 金價強彈重返4900美元

財經中心／程正邦報導

Palantir、三星報喜，大盤卻不賞臉，四大指數盤中持續下探。（圖／翻攝Yahoo!股市）

美股週二（3日）在人工智慧（AI）變現能力的實質數據支撐下，早盤 Palantir 財報亮眼一度提振信心，但隨後市場氣氛轉變，導致標普 500（S&P 500）、那斯達克（Nasdaq）與費城半導體（SOX）集體跳水。先前歷經劇烈修正的貴金屬市場則迎來報復性反彈，金價與銀價雙雙飆升。

Palantir財報亮眼，股價盤前大幅上揚 11%，盤中滑落仍有逾 3% 漲幅。（圖／翻攝Yahoo!股市）

AI 軟體變現力獲證實：Palantir 與三星聯手報喜

Palantir (PLTR-US) 成為今日科技股的領航員。該公司最新財報不僅營收成長強勁，更重要的是向華爾街證明了 AI 技術已轉化為實際的訂單與現金流，激勵其股價在盤前便大幅上揚 11%。儘管 Palantir 的營收與展望雙雙擊敗市場預期，但其預估本益比（Forward P/E）高達 140 倍以上，部分短線資金選擇在財報利多出獲利出場，導致盤中股價直落，僅剩約 3% 的漲幅。

廣告 廣告

三星受惠記憶體需求噴發，股價狂飆 11%， 創下近年最大單日漲幅。（圖／翻攝Yahoo!股市）

亞洲市場同樣傳來佳音，三星電子因 AI 記憶體需求爆發，股價狂飆 11% 創下近年最大單日漲幅。分析指出，市場情緒正從單純的技術想像轉向對「獲利回報」的探究。具備清晰變現路徑的企業正獲得資金回流，而這類明確的企業獲利支撐，正是推動標普 500 指數持續挑戰歷史新高的核心動力。

輝達因對 OpenAI 的投資細節與市場預期有落差，導致輝達股價盤中重挫 3%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

AI 龍頭輝達連帶拖累台積電 ADR

原本早盤台積電 ADR 隨美股開高，一度漲逾 1.6%，但隨後跟著科技大盤同步「跳水」轉綠。由於台積電與輝達（Nvidia）是命運共同體，今日美股盤中傳出，輝達因對 OpenAI 的投資細節與市場預期有落差，導致輝達股價盤中重挫 3%。作為輝達最核心的代工夥伴，台積電 ADR連帶受到拖累，盤中震盪下跌逾 1%。

台積電ADR受大盤影響，股價盤中震盪。（圖／翻攝Yahoo!股市）

貴金屬大反撲：美元走弱助長金銀漲勢

除了科技股表現亮眼，貴金屬市場今日也上演絕地大反攻。在美元指數跌至 99.185 的疲弱態勢下，現貨金價單日大漲超過 6%，報價強勢站回每盎司 4,932 美元；白銀表現更為驚人，一度出現逾 14% 的驚人漲幅。

市場分析認為，這顯示流動性依然充裕，資金在不同資產類別間快速輪動。當市場對經濟衰退的擔憂被強韌的財報數據抵銷後，先前遭超賣的貴金屬隨即吸引大規模的逢低買盤進場，原油價格也隨之小幅回升。

貴金屬大反撲，金價今天強彈重返4900美元大關。（圖／翻攝Yahoo!股市）

企業表現兩極化：降價策略與專利危機

在傳統產業方面，企業表現則因應變能力與產品週期而各異。民生消費龍頭百事公司 (PEP-US) 面對消費者對高通膨的反彈，果斷採取「降價救銷量」策略，宣布調降核心產品建議售價最高 15%，此舉獲得投資人認可，帶動股價上漲。

製藥業則面臨更嚴峻的挑戰。默沙東 (MRK-US) 雖然單季營收擊敗預期，但受限於暢銷疫苗在中國銷售受阻及舊藥專利到期的隱憂，其 2026 年財測令市場失望，導致股價震盪，不過盤中仍有逾 2% 的漲幅。

輝瑞 (PFE-US) 雖然也繳出擊敗預期的財報，但在新冠相關藥物需求大幅衰退後，市場對其未來成長動能仍抱持觀望態度。盤中下跌逾 2% 。

白銀漲幅更為驚人，一度出現逾 14% 的漲幅。（圖／翻攝Yahoo!股市）

華爾街觀點：從「泡沫疑雲」轉向「回報競爭」

施羅德投資分析師 Alex Tedder 指出，未來幾個月市場的主旋律將是 AI 效益的「真理檢驗期」。投資人不再盲目投入 AI 概念，而是精確區分哪些公司能將技術轉化為營運效益。

整體而言，雖然市場對 AI 泡沫的戒心仍在，但目前已公布財報的標普 500 成分股中，近八成公司的獲利表現優於分析師預期，顯示企業韌性依然是美股長多趨勢的堅實後盾。

更多三立新聞網報導

台南深夜驚魂！足療師持刀追砍路人至派出所 黃偉哲公布影像

富豪淫魔案連環爆！馬斯克遭指曾詢問「最瘋狂派對」 女兒背書：是真的

立春存錢「利存」開運法！馬年12 生肖專屬金額與祕招全解析

台北國際書展致詞掀波！賴清德「好老師不如好書」言論引爆基層教職怒火

