快訊／PAZZO創辦人毆運將 還原事件始末道歉了

知名女裝品牌PAZZO創辦人廖承豪，上個月搭小黃，因為臨時要更改目的地被拒絕，和運將互毆。（圖／東森新聞）





知名女裝品牌PAZZO創辦人廖承豪，上個月17日搭小黃，因為臨時要更改目的地被拒絕和運將互毆，雙方互告傷害，運將也到醫院驗傷。但廖承豪離開派出所後，卻教唆朋友到醫院外堵人恐嚇和解，甚至動手毆運將，如今被抓依照傷害、妨害秩序等罪送辦，複訊後以100萬元交保。

小黃運將被攻擊，連滾帶爬逃命，後方兩人見前方是派出所才離開。這晚運將只是載客，載到PAZZO女裝創辦人廖承豪，卻被他教唆朋友毆打。小黃運將從醫院驗傷完離開，就已經被黑衣人尾隨，甚至朝他動手攻擊，他一路狂奔300公尺，到附近派出所求救。

11月17日晚上9點多，台北仁愛醫院外，員警出來，動手一夥人已經鳥獸散。但運將不久前才因為和廖承豪互毆，到派出所互告傷害。

目擊民眾：「下班下去的時候已經都掛掉了，就是被打到上警車，看起來還好，就只是互毆的感覺。」

起因是廖承豪和員工在信義區酒後搭小黃，到達時說要換目的地，但運將已經接下一單起衝突，3人互毆，雙方到警局互告傷害。運將做完筆錄到醫院驗傷，但離開時廖承豪教唆友人尾隨，並且恐嚇要求和解，見運將拒絕，其中兩人動手狂追揮拳。

大安分局偵查隊隊長謝昆材：「聲請拘搜票，於昨日（12/1）同步搜索多處地點，並將涉案9名犯嫌拘提及通知到案。」

廖承豪案發後隔兩周落網，被依傷害妨害自由、妨害秩序罪送辦，檢方訊後以100萬元交保，而涉案的員工及朋友共8個人教唆傷害，同樣也被送辦。

對此，廖承豪還原當天狀況，被運將拒載後下車，對方還朝同事大吼「關那麼大力幹嘛」，雙方爆發衝突，當時曾試圖勸阻，卻反遭運將攻擊，臉部和手腳都有受傷。

廖承豪表示，因個人行為占用司法及社會資源而感到抱歉，但因偵查不公開，暫無法對外說明案情，後續將等待司法調查結果，並負起該負的責任。

