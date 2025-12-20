快訊/PO文下一站攻擊高雄車站「兄弟」 陳其邁公布IP掌握狀況！

北市昨晚發生隨機攻擊事件，包含凶嫌在內，造成4死9傷，高雄小港區在今（20）日凌晨也傳出有人丟擲煙霧彈，高雄市長陳其邁受訪表示，「那個是訊號彈，但跟相關的這些案件無關，已依《社會秩序維護法》移送法辦。」

台北市發生隨機傷人事件，高雄市自昨晚全面加強維安警力強度與密度，在大眾運輸工具佈防警力，陳其邁今天一早視察火車站、捷運站的警備狀況及維安部署，強調民眾安全為第一要務，也提醒執勤人員留意自身安全。（圖／高雄市政府）

高雄小港區凌晨有人以漁船訊號發煙筒製造大量煙霧，高雄市政府警察局小港分局獲報後，立即派員前往查處，並發現空地有2罐已燃燒完漁船救難用浮煙訊號發煙筒，經擴大調閱監視器，發現一名36歲酒醉的徐男涉案，並依法送辦。陳其邁今視察高雄車站警備狀況，做上述說明。

另外，有網友在Threads貼文稱，「（北市隨機攻擊凶嫌）主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，有關警方追查PO文者進度，陳其邁說，「我們已經掌握他的IP，也跟警政署跟相關的國安單位密集的聯繫，全力的追查，已經初步掌握IP。」

陳其邁進一步表示，「可能有6個，但1個排除，我們現在有5個帳號現在全力的追查，務必一定要把相關的、可能的危害治安的份子強力的追查，務必逮捕到案。」

陳其邁說，因應台北車站攻擊事件，高雄市警察局在第一時間，全面提升維安的勤務，包括提升見警率，尤其在重要的場站，以及人潮擁擠的地方，除了說增加動員的警力234位之外，在高雄車站也增加派遣34位優勢警力，全面提升戒備。（圖／高雄市政府）

記者也問及，傳出犯嫌張文的哥哥是在高雄的工作，市府這邊有進一步了解嗎？陳其邁說，昨天已經完成查訪，那因為他哥哥的工作地在這邊，但是據他的兄長表示，那在家裡大概跟這個嫌犯已經有5年沒有聯絡，那也不清楚他現行居住的地方跟他的一些活動的這些狀況，那這個相關的這些資料都已經彙整給台北市警察局跟警政署，我們昨天在第一時間就完成查訪。

