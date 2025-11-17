快訊／SBL假球案宣判 柯旻豪判刑7年、吳季穎2年

社會中心／陳韋劭報導

SBL超級籃球聯賽多名球員涉及打假球。（圖／翻攝畫面）

SBL超級籃球聯賽2023年間爆發假球簽賭案，檢方起訴柯旻豪、吳季穎、班霸、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、黃鉉閔、陳品銓、李其恩、吳祐任、前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯，以及吳季穎的前女友黃品瑄、提供帳戶的張曉悌等人等15人，不法所得部分，檢方向法院聲請沒收共2000萬餘元。士林地院審理後，柯旻豪被判刑7年、斑霸5年2月、吳季穎2年、吳祐任4年10月、顏聞佐5年、邱忠博1年8月、陳品銓4年4月、黃鉉閔4年9月、李其恩1年8月。

廣告 廣告

起訴指出，柯旻豪等人涉嫌自2022年12月27日起至2023年5月21日止，自熱身賽開始至例行賽期間，透過地下簽賭網站下注簽賭至少數10場賽事，其中有7場為達地下賭盤開出讓分或盤中受讓分多寡，而以控制比分方式遂行。

包括在比賽時未依教練指示執行戰術、或以離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、或刻意罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界、甚至讓對手輕鬆投籃等方式操控球隊輸贏及得分。對於職籃賽事的公平及球迷之信賴傷害甚鉅。

檢方認定柯旻豪等人分別設有運動彩券發行條例之結夥3人以上犯以詐術妨害投注標的的運動競技賽事之公平，以及刑法網路賭博、意圖營利供給賭博場所、詐欺取財、加重詐欺取財等罪。

起訴的球員有柯旻豪、吳季穎、班霸、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、黃鉉閔、陳品銓、李其恩、吳祐任。另還有前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯，以及吳季穎的前女友黃品瑄、提供帳戶的張曉悌等人。球員翁嘉鴻則是因為逃亡被通緝。

更多三立新聞網報導

台9線小客車雙黃線迴轉釀禍 19歲無照騎士撞上噴飛重傷

黃金果4顆988元！彭華幹控坑殺觀光客 業者：總統賴清德來也賣這價格

汪洋孤島「泉月樓行館」被爆違建 業者曝「不得已原因」

三重滅門血案！狠夫殺妻勒斃幼子 新手媽生前發文「為了寶寶我不能死」

