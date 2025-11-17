快訊／SBL假球簽賭案宣判！ 前MVP柯旻豪7年、吳季穎2年

柯旻豪（左）被判7年、吳季穎（右）獲判2年、緩刑2年。（本刊資料照）

超級籃球聯賽（SBL）2023年爆出假球簽賭案，當中不乏當紅球星，全案經士林地檢署偵結起訴後，士林地院一審今（17日）宣判，小組頭的柯旻豪被重判7年，全盤招了的吳季穎則判2年、緩刑2年，全案可上訴。

本刊2023年10月率先踢爆，當年離開台啤的球員吳季穎背後真正原因與涉嫌打假球、配合組頭簽賭有關，後續如肉粽串搬拉出一群裕隆隊球員也涉案，包含前MVP球員柯旻豪，涉案人數達15人，重挫籃壇形象。

全案2024年初偵結，檢方依《刑法》加重詐欺、《運彩發行條例》起訴相關人等15人，士林地院今日一審宣判，柯旻豪被判7年有期徒刑，另外吳季穎判2年（緩刑5年）、洋將斑霸5年2月、吳祐任判4年10月、陳品銓4年4月、周暐宸4年9月、黃鉉閔4年9月、顏聞佐5年、李其恩1年8月、邱忠博1年8月；另外5人則判8個月至2年徒刑，部分有緩刑。

