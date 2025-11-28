快訊》SEVENTEEN要來了！CxM小分隊明年高雄連唱2場

S.COUPS（右）和珉奎組成了CxM，相當受粉絲歡迎。（摘自官方X）

韓國人氣男團SEVENTEEN成員S.COUPS (崔勝哲) 及MINGYU （金珉奎）組成的小分隊CxM今（28日）驚喜宣布將帶著全新巡演「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」來台演出，將於明（2026）年4月25日、26日在高雄巨蛋連唱2天，台灣更是韓國、日本之外的唯一海外場。

距離SEVENTEEN全體在台開唱，已是2018年在新莊體育館舉辦的「＼’IDEAL CUT＼」巡演，原本巡演「ODE TO YOU」也預計2020年2月在林口體育館舉行，無奈遇新冠肺炎取消，雖然「夫碩順」小分隊HOSHI、DK及勝寛曾在去年參加在高雄世運主場館舉辦的「GOLDEN WAVE」 拼盤演出，不過疫情解封後，看到他們世巡一輪接一輪，遲遲沒有團體在台舉辦專場的消息，在台灣克拉們（官方粉絲名）的殷殷期盼下，終於等到了7月豪雨小分隊的演唱會，如今再看到CxM小分隊將來台，讓粉絲激動不已。

廣告 廣告

目前詳細的售票消息尚未公布，請持續關注主辦單位iMe TW官方社群。

更多中時新聞網報導

康雅嵐突失聲陳凱倫合唱救場

物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯

李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC