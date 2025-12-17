快訊》SHINee Key認了曾在家接受非法治療 宣布中斷演藝活動

Key宣布暫停演藝活動。（摘自官方IG）

韓國諧星朴娜勑近日捲入多個風波，宣布中斷演藝事業，其中「無照打針阿姨」爭議也波及和她擔任節目《我獨自生活》、《驚人的星期六》主持人的SHINee成員Key，由於涉案的李姓女子不僅自稱與Key相識多年，還曾在社群平台公開曾在Key住所拍攝的照片，對此，Key今（17日）透過所屬公司SM娛樂承認曾接受這位「打針阿姨」的診療，並同樣宣布暫停活動，也在社群發文向粉絲致歉。

SM娛樂在聲明中指出，Key當初是經由熟人介紹，前往位於江南區、由李某任職的醫院就診，並一直將對方認知為醫師，之後也持續在該醫院接受相關診療。聲明中提到：「近期因行程繁忙、不便前往醫院，曾有數次在家中接受診療的情況。由於一直以為李某是醫師，且對方並未特別說明相關狀況，因此未意識到在家中看診會構成問題。」強調，自己是在近期圍繞李某醫師執照的爭議爆發後，才首次得知對方並非具備醫師資格，對此感到相當混亂，也正深刻反省自身的無知與疏忽。

聲明最後也提到，Key已認知到此事的嚴重性，決定從目前既定行程及正在參與的節目中下車，暫停演藝活動，對於未能即時回應爭議，SM娛樂也代為致歉，說明因需與海外巡演行程及相關人士協調，導致官方立場延後公布，並向大眾與粉絲表達誠摯歉意。

Key本人隨後也透過社群平台發文致歉，「最近因為與我相關的各種說法，讓許多人感到擔心與困擾，對此我由衷地向大家致上歉意。」他表示，對於新得知的事實感到混亂與震驚，也反省自己未能更早整理立場、清楚說明後續打算。

更進一步寫道，自己曾以為能與這類事件保持距離，卻正因這樣的想法，忽略了對身邊狀況的警覺與檢視，「對於一直以來信任我、支持我的各位，我感到無比抱歉，也深感羞愧。」他也強調，針對此次事件，凡是自己能做到的事情，都會誠實且盡責完成，並藉此機會深刻反省，重新審視周遭的一切。

