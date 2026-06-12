快訊／SpaceX上市估值破1兆美元！美股4大指數翻紅、台指期夜盤衝221點

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財經中心／倪譽瑋報導

目前美股盤中指數翻紅，台指期夜盤也漲221點。（示意圖／翻攝自Pixabay）

本日美股焦點除了美國總統川普的TACO交易，還有華爾街史上最大規模IPO案：太空探索公司（SpaceX）股票在那斯達克掛牌上市（股票代號：SPCX），初步IPO定價為每股135美元。其他小個股則有，設計軟體商Adobe財報報喜，但首席財務長被晶片商邁威爾（Marvell）挖走。今（12）日SpaceX尚未正式交易，但4大指數已由開盤時的漲跌互見翻紅。

先前川普表示要控制伊朗石油設施，如今又改口稱，美伊將達成「偉大協議」，內容包括開放荷莫茲海峽、美國取消對伊朗港口封鎖；雖然伊朗官媒駁斥此消息，但國際油價仍有跌勢。另一重要消息為美國6月密大消費者信心指數，預計在盤中公布，前值為44.8信心水準偏低，若能上升有助於帶動市場樂觀情緒。

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本日最大個股焦點即為SpaceX上市，昨日美股收盤後SpaceX的IPO定價為每股135美元，估值達到1.77兆美元，未正式交易就掀起轟動，太空概念股如Rocket Lab等盤前均有漲勢。另外有開出財報的個股，Adobe的2026年第二季財報，營收66.2億美元、每股盈餘5.96美元都優於預期，但現任財務長Dan Durn將在6月15日離職跳槽到邁威爾，引發疑慮。

美股開盤，截至晚間10時37分左右，道瓊工業指數上漲215.58點或0.42%、標普500指數上漲18.34點或0.25%、那斯達克綜合指數上漲9.37點或0.04%、費城半導體指數上漲128.65點或0.98%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲0.74美元或0.36%。另外Adobe（ADBE）下跌14.23美元或6.50%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

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