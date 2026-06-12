快訊／SpaceX首日掛牌「飆漲22%」市值破2兆美元 台指期夜盤衝300點

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財經中心／許展溢報導

SpaceX首日掛牌，市值已超過2兆美元。（圖／翻攝自X平台 @IPONewsroom_）

美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，盤中四大指數上揚，截稿前，台指期夜盤也衝上300點。

SpaceX股票那斯達克掛牌上市（股票代號：SPCX），根據FactSet預測，開盤價預計為每股165美元，遠高於135美元的IPO發行價。該公司計劃發行 5.556億股，集資金額達750億美元，成史上規模最大首次公開募股，此規模是2014年阿里巴巴220億美元集資額的3倍以上。截稿前，SpaceX上漲約22%，交易價格約每股164美元，目前SpaceX市值已超過2兆美元。

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截稿前，SpaceX上漲約22%，交易價格約每股164美元。（圖／翻攝yahoo股市）

不過，截稿前，太空相關概念股，如Rocket Lab跌8.47美元或7.38%，以及持有SpaceX 股份的EchoStar也下跌18.41美元或14.37%。

戰火方面，《路透社》報導，美國與伊朗的和平備忘錄，最快可能在14日（週日）簽署，並提到，日內瓦是目前最有可能的簽署地點，受此消息，油價走跌，截稿前，布蘭特原油下跌3.26美元或3.61%，每桶來到87.12元，西德州原油則下跌1.32美元或1.53%，每桶來到84.75元。此消息傳出不久，美國總統川普針對伊朗媒體公開協議內容，批「可悲又薄弱」，並喊話伊朗政府最好快點行動。

台指期夜盤截稿前，上漲302點。（圖／翻攝yahoo股市）

台指期夜盤12日開盤，受美股電子盤拖累，一度下跌505點，不久受電子盤由黑翻紅，上衝337點，截稿前，上漲302點。

截稿前，道瓊工業指數漲289.54點或0.57%、標普500指數漲22.49點或0.30%、那斯達克指數漲14.04點或0.05%，費城半導體指數漲236.79點或1.80%。

截稿前，四大指數上揚。（圖／翻攝yahoo股市）

焦點個股方面，截稿前，美光科技跌4.83美元或0.49%、輝達漲0.20美元或0.10%、指標美股蘋果（AAPL）跌4.01美元或1.35%，台積電ADR漲3.13美元或0.74%。



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