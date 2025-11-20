快訊》TWICE來台開唱前2天宣布「9缺1」 彩瑛將停工至年底

TWICE出道10年將首度來台開唱。（摘自官方IG）

韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於本週末在高雄世運主場館連唱2天，整座城市更掀起「藍色應援」熱潮，不過今（20日）晚所屬經紀公司JYP娛樂突然宣布成員彩瑛，近日被診斷出患有迷走神經性暈厥，經專業醫療評估後，被建議需要一段時間的休養，將暫時停止所有活動至今年年底，確定缺席本次「THIS IS FOR」巡演高雄、香港與曼谷場。

聲明中也提到，經過追加檢查、醫療建議與充分討論後，彩瑛仍需要更多時間康復，為了讓她優先專注於健康與休息，按照醫療指示、並以她的健康為最優先原則，彩瑛接下來將僅有限度地參與部分行程，並可能缺席部分既定活動。對此，彩瑛本人也非常難過與失，自10月以來無法參加粉絲活動與世界巡演這部分，再次向粉絲誠心致歉，「我們理解這項公告可能會讓大家感到擔心，但仍衷心感謝粉絲們在這段不幸的情況中給予的理解與支持，JYP娛樂會全力支援彩瑛，確保她能充分休養並完全康復。」

彩瑛將休養至年底。（摘自彩瑛IG）

而這已經不是官方第一次發公告宣布彩瑛缺席活動，先前巡演吉隆坡場和上海簽售會，彩瑛也都因身體不適無法出席，雖然這是TWICE第一次來台開唱，未能9人全員一起上台演出有點可惜，但不少台灣ONCE（官方粉絲名）看到公告後，仍溫暖地祝福彩瑛「早日康復」，並且期待明年3月的大巨蛋場能見到面。

