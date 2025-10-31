快訊／TXT加場了！大巨蛋門票秒殺加碼再唱1天 搶票日期公開

TOMORROW X TOGETHER在台人氣很旺，首次唱進大巨蛋就要連辦兩場。翻攝IG@txt_bighit

南韓超人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）大巨蛋演出要加場了！先前已宣布明年1月31日要來台首度唱進台北大巨蛋的他們，由於門票秒殺售罄，今（31日）主辦單位遠雄創藝宣布TXT將在2月1日再唱1場，本場演出按照HYBE以往加場的慣例，2月1日加場不會有Weverse會員優先購票，11月8日中午12點採一次性全面販售，正式於拓元系統開賣。

TXT喜事不斷！VR演唱會剛上映又宣布加場

TOMORROW X TOGETHER身為HYBE旗下大勢男團，成為公司第一組攻上大巨蛋的藝人，近日好消息不斷，隨著10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》獲得好成績之外，大巨蛋演出日前也宣告完售，全新VR演唱會《HEART ATTACK》更在今天起在台上映，為答謝台灣歌迷的支持與力挺，決定大巨蛋演出加開一場。

TOMORROW X TOGETHER是HYBE旗下第一個攻大巨蛋的團體。翻攝IG@txt_bighit

TOMORROW X TOGETHER於2019年出道以來，交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。他們10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。

日本專輯《Starkissed》成績不同凡響，就連合作的對象都大有來頭，其中收錄歌曲〈SSS（Sending Secret Signals）》由「神級搖滾大神」HYDE參與製作，連成員太顯（TAEHYUN）本人都驚呼「不可思議」，合照甫公開掀起熱烈迴響，粉絲驚呼「夢幻聯動」、「沒想到有一天會看到這樣的畫面」、「像是做夢一樣」。

TXT今宣布大巨蛋演唱會家場的好消息。翻攝FB@遠雄創藝

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW> IN TAIPEI

📍演出地點 台北大巨蛋

📅 演出時間

2026.01.31（六）18:00

2026.02.01（日）17:00【加場】

🎫 票價資訊

特A座位區 NT$6,980（含彩排福利＆紀念吊牌）

特B座位區 NT$6,480

看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980

B1看台身障席 NT$2,990

L2看台身障席 NT$2,490

🕛 加場售票時間 2025.11.08（六）中午12:00 👉 拓元售票系統正式開賣

🔗 售票連結 https://tixcraft.com/activity/detail/26_txt



