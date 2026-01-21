快訊／Uber女司機新店載客猝死！警衛室外「臉朝下」OHCA…送醫不治

社會中心／新北報導

新北新店區發生UBER司機猝死意外，41歲林女前往社區載客時突然昏迷，送醫不治。（示意圖／資料照）

新北市新店區驚傳UBER司機猝死意外，今日（21日）下午5時許，一名41歲林姓女司機駕車前往青山路某社區，在警衛室外確認身分時，突然失去意識昏迷，警衛立刻報警處理。警消到場時，林女已無生命跡象，經送醫搶救不治，目前全案已報請刑事相驗釐清死因。

據了解，林姓女子（41歲）當時駕車前往該社區載客，林女將車子停在警衛室外確認身分時，突然失去意識，警衛發現林女沒有回應後，立刻報警求救。警消到場時，林女已無呼吸、心跳，被緊急送往新店慈濟醫院搶救，最終仍回天乏術。

後續警方已聯繫林女胞妹至醫院處理相關事宜，目前全案已報請地檢署進行刑事相驗，以釐清確切死因。

