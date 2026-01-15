快訊／WBC台灣隊左營開訓啟動「完整名單一次看」 旅外、本土戰力全面到位！3/5經典賽首戰澳洲

台灣隊為備戰2026年世界棒球經典賽，今起於左營國家訓練中心展開第一階段集訓，完整名單同步曝光。（棒協提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽將於3月5日正式開打，台灣隊備戰進入實質階段。台灣隊今（15日）於左營國家訓練中心展開第一階段集訓，完整集訓名單同步公布，涵蓋多名旅外好手與中職主力戰將，備戰藍圖逐漸明朗。

WBC 2026台灣隊名單有誰？ 投手群旅外、本土並進

在投手戰力方面，台灣隊同時納入旅外與國內即戰力。旅外投手包括效力韓職韓華鷹的王彥程，以及日職火腿隊的孫易磊、古林睿煬，另有美職海盜體系的張弘稜入選。

本土投手部分，富邦悍將一口氣貢獻張奕、李東洺、曾峻岳；中信兄弟則有鄭浩均、吳俊偉；統一獅的胡智爲、味全龍的林凱威、樂天桃猿的莊昕諺與賴胤豪，以及台鋼雄鷹的韋宏亮、林詩翔，全數列入首波集訓名單。

捕手與內野戰力解析 林家正回歸、張育成坐鎮

捕手位置方面，旅外捕手林家正以自由球員身分入列，本土則由味全龍的吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏，以及富邦悍將戴培峰共同競逐。

內野手陣容同樣看點十足，旅外好手鄭宗哲（效力光芒、近期遭DFA）名列其中，本土則包括富邦悍將張育成、台鋼雄鷹吳念庭、樂天桃猿林子偉、中信兄弟江坤宇，以及味全龍張政禹，整體配置兼具經驗與機動性。

外野名單亮點 陳傑憲、林安可領軍

外野手部分，統一獅陳傑憲、西武獅林安可、樂天桃猿陳晨威、中信兄弟宋晟睿，以及台鋼雄鷹王博玄入選，攻守均衡的外野配置，預期將成為台灣隊重要火力來源。

台灣隊備戰行程一次看 東京巨蛋3月5日迎戰澳洲

台灣隊目前已於左營國家訓練中心展開集訓，農曆年後將移師台北大巨蛋進行調整。預計2月底將與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，2月28日前往日本宮崎，3月1日開始當地訓練，並自3月2日起參與官辦熱身賽。

2026年世界棒球經典賽預賽首戰，將於3月5日在東京巨蛋登場，台灣隊屆時將迎戰澳洲隊，正式揭開本屆經典賽征程。

