快設好鬧鐘！台鐵宣布春節加開52班次 1月23日0點開放搶票

春節假期即將到來，許多在外打拼的游子也紛紛訂好返鄉車票，但也有不少人沒搶到車票。對此，台鐵宣布將在春節期間全線再加開各級列車52班，將在23日0點開放購票，沒搶到票的民眾可別錯過了！

台鐵為因應今年春節連續假期疏運旅客需要，自2月12日（星期四）起至2月23日（星期一）全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加6.7%。

台鐵宣布春節期間全線再加開各級列車52班。圖／台視新聞（資料畫面）

廣告 廣告

加開列車於1月23日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵也提醒，春節疏運期間（2月12日到2月23日），西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

台彩春節「2000萬刮刮樂」來了！總獎金超過172億成史上最高

迎金馬試手氣！百貨福袋祭汽車、機票等好禮 盼為新年檔挹注動能

烏魚子正夯！迪化年貨大街網友必買指南 十大人氣海鮮乾貨一次看