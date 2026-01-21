即時中心／林韋慈報導

日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日發生一起觀光直升機失聯事故，機上乘客的手機疑似在遭受劇烈撞擊後，自動向消防單位發出通報。消防人接到通知後隨即回撥，但無人應答，之後警方及相關單位便展開搜救行動。類似情況過去也曾在其他國家發生，所幸當時因iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打緊急電話並通知緊急聯絡人，救援人員得以及時趕抵現場。

根據日媒報導，事故發生於日本時間20日上午10時52分，一架觀光直升機自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，機上載有一名60多歲男性飛行員，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。直升機起飛後不久，於上午11時04分失去聯繫。

失聯時，當地消防局曾接獲來自機上乘客手機的「強烈撞擊」通報，研判手機可能在事故瞬間偵測到劇烈撞擊並自動發送警示。消防單位回撥未果，隨即通報警方與相關機構展開搜救，並於當日下午約4時，在阿蘇中岳第一火山口周邊發現疑似直升機殘骸，經比對機體序號後確認，正是載有2名台灣乘客的失聯直升機。

雖然在日媒的報導中，沒有確認台灣旅客使用的手機品牌，但市面部分品牌手機具備「車禍偵測」功能，包括蘋果iPhone、Google Pixel等，當手機判定發生嚴重撞擊，就會自動啟動緊急求救流程。外國媒體曾指出，自iPhone 14系列起，蘋果即內建「車禍偵測」功能，透過加速度計、陀螺儀、麥克風與氣壓計等多重感測器，判斷是否發生重大撞擊事故。一旦偵測到異常，手機會顯示警示畫面並倒數10秒，若使用者未手動取消，系統將自動撥打緊急電話並通知緊急聯絡人，被外界形容為「關鍵的10秒救命時間」。

即使事故發生在偏遠地區、缺乏行動網路或Wi-Fi訊號，只要系統偵測到重大事故，仍可嘗試發送求救訊息；若事先設定緊急聯絡人，亦會同步分享即時位置資訊。許多救援人員認為這項功能是「默默無聞的英雄」。美國西奈山醫院一名護士表示，在緊急狀況下，時間往往攸關生死，「當傷者失去意識或無法求助時，碰撞偵測系統能替當事人主動呼叫救援，意義非常重大」。另有一名擁有20多年經驗的消防工程師指出，他曾多次因iPhone碰撞偵測啟動而前往事故現場，且系統提供的GPS座標，有助於快速定位事故地點。

根據蘋果官網說明，「車禍偵測」功能需搭載iOS 16以上版本，並適用於iPhone 14及後續機型。只要Apple Watch或附近的iPhone能連上網路，即有機會自動撥打緊急電話；系統可透過行動網路、Wi-Fi通話，或在特定機型下使用衛星連線，即便身處無行動訊號的偏遠地區，仍能透過衛星傳送求救訊息。

雖然這項功能在iPhone中預設為開啟狀態，但用戶可以進入「設定」→「SOS 緊急服務」，確認「嚴重車禍後撥打電話」已啟用；下方的緊急聯絡人資訊若尚未設定，也可一併補齊，關鍵時刻或許就能派上用場。

快新聞／快設定！阿蘇山直升機墜毀強烈撞擊 手機「車禍偵測」自動通報救命

