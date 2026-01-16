快設鬧鐘！台中購物節今抽千萬好宅 盧秀燕親自Call Out幸運兒

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節今天抽出壓軸大獎，市價近千萬「好宅」，將由盧秀燕抽出大獎，並且現場Call Out，市府表示，許多民眾關心抽獎時間與中獎通知方式，直言「連續2個月每天掃發票，就是為了這一刻！」今天上午抽獎過程也將同步於「台中購物節」臉書粉絲專頁直播。

購物節選好宅大獎，歷經多輪評選，今年好宅重返市區，為北屯區10期核心地段的「均福匯」，位於軍福九路上，市價近千萬元，附贈輕裝潢及車位，交通條件優越，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。室內位於2樓，挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住。

經發局提醒，壓軸好宅將於明日上午9時30分在市政府由盧市長親自抽出，並即時Call Out致電幸運得主送上祝福，好宅抽獎券消費區間為2025年10月24日至12月25日，若未即時接聽電話亦無須擔心，只要抽中即具中獎資格，可透過「台中通」APP小鈴鐺接收通知，今天抽獎過程也將同步於「台中購物節」臉書粉絲專頁直播。

