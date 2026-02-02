快設鬧鐘！台鐵春節再加開64班列車 這天開放訂票

台鐵自2月14日起至2月22日全線再加開各級列車64班。示意圖：資料照

台鐵公司因應今(115)年春節連續假期疏運旅客需要，自2月14日起至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%，加開列車訂於2月5日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，旅客可多加利用。

台鐵表示，今年2月12日至23日春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

廣告 廣告

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

歲末關懷物資發放 大和建設機構溫馨陪伴弱勢迎新年

天成醫療體系舉辦旺年會 張善政肯定院方守護桃園人健康