快許願！ 彰化果販清晨目擊巨大流星 許願後水果賣光

〔記者湯世名／彰化報導〕流星直擊！彰化縣1名曾姓果販今天(5日)清晨開車行經伸港鄉美港公路時，突然發現從天際射下一道巨大的閃光，把他嚇了一大跳，回過神才知是一顆超大的流星，流星的尾巴也在夜空中停留數秒才消失，當下他趕緊許願「希望今天生意好」，沒想到不到中午水果就已經賣光，讓他直呼好運。

曾姓果販說，今天清晨5點多他開車行經伸港鄉美港公路時，突然從天空射入一道光芒，巨大閃光讓他嚇了一大跳，光芒持續數秒鐘後消失；由於才剛發生美國轟炸委內瑞拉，他一度以為是對岸飛彈打過來，後來沒聽到爆炸聲才確定是流星，當下趕緊許願，希望今天水果的生意會很好；結果沒想到不到中午水果真的賣光，讓他驚喜。

廣告 廣告

他說，小時候也曾看過流星，但這麼近距離看到且發出巨大閃光還是頭一回看到。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

