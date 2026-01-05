快許願！清晨目睹巨大流星「藍光爆閃」 彰化男直呼幸運：沒看過那麼大

記者潘靚緯／彰化報導

彰化平原的鏡頭今(5)日清晨紀錄下巨大流星，青藍色光芒一度照亮夜空。(圖／翻攝畫面)

今(5)日清晨5點多，彰化一名曾姓水果販開車行經伸港鄉美港公路時，突然目睹一道青藍色的巨大火光擦過天際，超亮閃光讓他嚇一大跳，回過神才驚覺是一顆超大流星，流星尾巴劃過在夜空停留數秒才消失，他趕緊把握時間快速許願，果真不到中午水果就賣光，讓他直呼好運。

彰化果販清晨目睹巨大流星劃過天際，立刻許願直呼幸運。(圖／曾先生提供)

全台從北到南，不少民眾都親眼目睹清晨時分的天文奇景。曾姓果販表示，清晨五點多開車行經伸港鄉美港公路時，看到漆黑夜空突然射出一道光芒，巨大的藍色閃光讓他嚇一跳，由於才剛發生美國突襲轟炸委內瑞拉的事件，讓他一度誤以為是飛彈打過來，沒聽見後續的爆炸聲才確定是「流星」。

高雄旗津海岸的鏡頭君，清晨5點21分，清楚記錄超大火流星劃過的影像，流星尾閃光持續3秒左右。(圖／翻攝畫面)

不僅南部高屏地區的鏡頭君，記錄下巨大流星劃過的影像，彰化、南投等地區民眾也目睹超大流星劃過，雖然流星劃過僅2秒時間，但超閃的藍光連台北上空都能看見。有專業網友解答，此為象限儀座流星雨，流星雨活動期約12/28至1/12，極大期在1/4、1/5仍可見到，以明亮火流星著稱。能親眼目睹耀眼火光的人，真的非常幸運。

