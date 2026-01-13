快評》已經小小多山 為何又要大大多路

行政院前政務委員張景森連發兩文，痛批北宜高鐵政策形同「史詩級錯誤」，喊話賴清德總統、閣揆卓榮泰不要被選舉綁架；張於留言處再補一句，「行政院還沒核定，我良心過不去」。

4000億元的良心之爭

當初北宜直鐵（台鐵路線截彎取直改善計畫）被打槍後，冒出北宜高鐵，直接把高鐵從南港拉到宜蘭。先不論路廊選擇，光轉彎要不要降速就吵個老半天，反對聲音認為，高鐵為了安全必須降速，「還能叫高鐵嗎」；既然要降速，那改善台鐵就可以了。

北宜高鐵單程27分鐘 雪隧照塞

張景森長期在綠營為官，連他這種OB學長都看不下去，直言政策被選舉綁架。類似發言還不只他一位，交通部前部長賀陳旦同樣疾呼北宜高鐵對宜蘭發展毫無計畫性，現在興建費用高出3倍，將來也會反映在票價上。

班表幾乎滿載的台灣高鐵公司，好不容易引進新車（命名N700ST），正準備以2.0升級版強化競爭力，卻遇到北宜高鐵這個吃錢大魔王，身為公股事業的悶，員工點滴在心頭，畢竟當初BOT合約白紙黑字，並沒有說要把車開到東部。

選前可行性評估 選後評估不可行

類似狀況還有台62線延伸宜蘭（又是宜蘭），因重車不能走雪隧，只能依賴台2線濱海公路，運輸效率不佳。行政院去年11月核定可行性評估，立刻被有志參選的各陣營攬在身上，都說是自己爭取來的。

交通工程中，「可行性評估」象徵意義大，後面還有環境評估、綜合規畫等細部階段，以往不乏案子過不了環評或綜規，胎死腹中的前例。

反正選舉後各自解散，等下次選舉再拿出來，又可以再講一遍。

