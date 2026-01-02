快評》從750之亂到補SIM得上警局 NCC只剩秀下限

NCC。（資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）去年引爆收取750元檢測費的「750之亂」，原以為會學到教訓，至少在政策制訂上能更苦民所苦，沒想到還不到1年，又來個「補發SIM之亂」，這只說明了一件事，NCC沒學乖，只會悶著頭做決策，被罵以後還要拉別人墊背，更坐實這個只會擾民的單位，除了不斷秀下限，已無存在的必要。

回溯整起事件，電信三雄是在12月30日同步貼出公告，宣布最新的換補SIM卡及換號措施，與過往不同的是，三家用詞完全一樣，作法也是如出一轍，要說這沒有上級要求，純為電信業自發性的沒事找事幹，是當第一線太閒了嗎？這說法會相信？

再看看NCC的回應，更是沒擔當到了極點，闖了禍還要推給別人，當發現全民怒火噴向NCC，就開始想辦法卸責，先是說「不限遺失證明」，後來更推個一乾二淨，說是新制沒有要求，是三家電信公司搞烏龍，要找業者到會討論，這種瞎做決策有沒有肩膀承擔，還要找業者來幫其扛責的行徑，已非無恥兩字可形容。

再回頭看NCC的說詞，更是破綻百出，連說謊都沒先打草稿。先是辯稱「沒有要求一定要去報案，證明不限於遺失證明」。問題來了，什麼樣的證明才叫證明？如果不用去備案，拿警局的證明，沒有公信力的第三方所開證明能否算數？NCC到現在都講不出個所以然，只會把所有的責任都推給一線，典型的「詛咒給別人死」。

或許是這辯解太瞎，NCC又改口了「是電信業者搞烏龍」。這就更有趣了，是怎樣的語焉不詳與溝通不順，會讓三家業者一起搞烏龍，如果說民營業者比較「不乖」，可能曲解NCC的政策本意，但連乖寶寶，公股背景的中華電信都一起搞烏龍，這就應該不是電信業者的問題了，也很難讓人相信NCC沒錯。

NCC最大的問題是自以為是，也離民眾太遠，搞不好連去電信門市排隊的經驗都沒有，在辦公室閉門造車做出的政策，統統要業者埋單，即便三大電信已直呼不可行，仍舊硬幹到底。當初「750之亂」就是如此，如今「補發SIM卡之亂」只是重蹈覆轍，只是這回的NCC，學會拿三家電信來擋子彈，反正怎樣都不是NCC的錯。

如果NCC自知有多顧人怨，比較簡單的作法就是少做少錯，至少不要惹人嫌，大家就當花錢買個清靜都好。但NCC動不動就想刷個存在感，老是搞屁事、弄到全民公憤就算了，還要呼籲立院通過人事，儘快恢復委員會運作，如果這種「生雞卵無，放雞屎有」的單位，真讓他滿血回歸，那絕對是全民的大災難。

