快請朋友吃？竟有「芋泥三色豆香菜義大利麵」 蔡英文也嚇呆：歐洲朋友會諒解……

前總統蔡英文卸任後便常在Threads上與網友互動，有趣的發言更常常笑翻網友。近日，一名美食部落客分享了「芋泥三色豆香菜義大利麵」，奇葩的搭配就連蔡英文都留言說，「我相信，歐洲的朋友會諒解」。

台灣民眾時常在網路上分享一些有趣或好吃的食物，有時候讓人驚艷，有時卻會令人望之卻步。近期，便有部落客分享了「芋泥三色豆香菜義大利麵」，並且幽默地說，「標記最好的朋友請他吃這盤，芋泥三色豆香菜義大利麵，到底是什麼奇葩組合」。

該貼文一出後，網友紛紛喊，「請老闆帶著這間店離開地球」「我貸款也要告你」「就算我朋友是畜生他也罪不至此」「這邊有人需要貸款提告的嗎」「我要打電話給衛生局、環保局、消防局、警察局、國防部、巡署」。

有趣的是，蔡英文也特別留言說，「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面，這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解」，網友則紛紛笑喊，「我不希望第三次世界大戰起因是因為三色豆放在義大利麵」「我向來深信蔡英文外交事務的所有判斷和作為，精準又穩健。但現在我第一次產生懷疑」。

