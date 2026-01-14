快請朋友喝！早午餐店「三色豆奶茶」爆紅 一杯只要20元

一家早午餐店推出「三色豆奶茶」。（圖／翻攝自@xinle20200324 Threads）





說到三色豆，不少人腦中立刻浮現便當裡被默默撥到一旁的畫面，愛的人很少，討厭的人卻很多。沒想到三色豆最近搖身一變，成為飲料主角，一家早午餐店推出的「三色豆奶茶」，瞬間在網路上掀起熱烈討論。

一家早午餐店推出「三色豆奶茶」。（圖／民眾提供）

被嫌到紅的食材翻身

三色豆向來是話題食材，玉米、紅蘿蔔、青豆的組合，常被網友戲稱為便當界的最大公敵。這回有早午餐店反其道而行，直接把三色豆放進奶茶裡，讓原本就對三色豆敬而遠之的民眾，第一時間全都愣住，直呼這根本是心理測驗等級的新品。

有早午餐店直接把三色豆放進奶茶。（圖／民眾提供）

店家幽默文案助攻

店家在貼文中語帶幽默，強調新品是「認真上市，不能挑顏色」，還笑說「你可以不喝，但你一定絕對要請你朋友喝」，成功戳中網友的惡趣味。這段文案迅速在社群平台流傳，不少人留言表示，自己可能沒勇氣嘗試，但已經開始想可以送給哪位朋友。

在 Threads 查看

「三色豆奶茶」曝光後，掀起網友熱議，「紅蘿蔔真的不行」、「那表情OMG」、「哈哈哈哈哈，別鬧了」、「帶著你的三色豆奶茶滾出地球」、「朋友啊，這杯讓我請吧」、「不要那麼快下架，我跟女朋友來台灣一定要品嚐得到」、「我要喝，離我家很近」。

話題性更勝口味本身

不少人分析，這款新品能爆紅，關鍵不在好不好喝，而在於三色豆本身自帶情緒價值。對多數人來說，三色豆早已不只是食材，而是一段共同記憶，混合著無奈、抗拒與笑料，當它被放進奶茶中，自然引發高度討論。

不論實際銷量如何，「三色豆奶茶」已經成功讓店家成為話題焦點，從被嫌棄的便當配角，到成為社群熱搜關鍵字，店家已經證明，只要創意夠狂，就能翻轉既定印象，也讓不少人重新思考，原來最被討厭的食材，也能成為最吸睛的存在。

快買杯三色豆奶茶請你朋友吧！（圖／民眾提供）

