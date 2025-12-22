快跑！ 遇攻擊謹記「跑躲擋報」 包包.雨傘.皮帶應急自保

台北市 / 綜合報導

北捷事件發生後，各大學校都要學生謹記10大招數。

北捷事件引發全國關注，學生的安全意識，足夠在遇上突發狀況時，隨時應變嗎？現在學校把搭乘大眾運輸工具期間，碰上危及狀況時，該如何自保招數，傳授10大招給學生，不論是高鐵、台鐵或是捷運，碰上攻擊事件時，因為車廂內部空間小，盡可能以繞圓 形 方式閃避，或是說手邊有任何可運用的物品。

高雄鳳山分局五甲所長孫英哲說：「這個(包包)甩的效果不好，因為它太笨重，你要留一個眼睛(可看)的視線給自己，他如果從這邊來你就要擋住。」包包的話可以拿起來阻擋，如果說皮帶能像這樣。

高雄鳳山分局五甲所長孫英哲VS.學員說：「皮帶有頭有尾，我們要拿尾還是頭，拿尾端，當然要拉出一個距離感出來，我們就不用跟他靠很近。」

攻擊後，趁空隙趕緊逃逸，並且大聲求救，喊「警察來了」等字眼，而以雨傘來說，除了可以當成防身工具外，還可以將它打開，用旋轉方式，阻擋對方視線，替自己爭取逃命機會，假設說，對方持有利器，可脫下外套、皮帶，包裹手臂，減少傷害。

防身課學員說：「第一個是雨傘，第二個就是外套，然後再來就是你的皮帶，有多遠，跑多遠，然後就是確定自己安全之後，就是，可以拿手機通報110，我們日常生活都需要這種(技能)，都是需要的。」

由於捷運班距較短，建議民眾儘量避免近身搏鬥，除了以上撇步，也務必謹記，跑躲擋報口訣，千萬別好奇甚至想要拍影片，或是回頭，碰上危險，錢財物品乃是身外之物，保命才是首要之事。

