快跟進移工朋友下注！「狂中大獎」彩券行老闆認證：眼光精準

娛樂中心／周希雯報導

每逢接近農曆春節，不少民眾會到彩券買刮刮樂試手氣，希望能一刮就財富自由，連離鄉背井來台打拚的外籍移工也不例外；台灣彩券公司今（22日）證實，高雄1名年輕越南男性移工，刮出今年首個1200萬元頭獎，超強好運令國人羨慕不已。值得注意的是，近年來移工朋友的「中獎運勢」異常旺盛，先後抱走大筆獎金或百萬名車，憑藉好手氣一舉翻身，令國人羨慕不已、也想跟進移工下注。

摸彌勒佛肚子、用中文祈禱！高雄越南移工刮中1200萬

據悉，台彩近期推出「1,200萬大吉利」限定刮刮樂，不過農曆春節還沒到來，高雄市岡山1名年輕的越南男移工，就直接刮出今年首個頭獎。據彩券行代理人林小姐轉述，該移工當時連買多張來刮，眼見刮剩最後1張仍沒中大獎，他突然靈機一動，用手撫摸店內供奉的彌勒佛肚子，並用中文虔誠祈禱「希望這張讓我中大獎」，沒想到最終幸運刮中頭獎1200萬元，見證這一切的林小姐也笑說，「原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的」。

刮刮樂「狂中千萬」快跟進移工朋友買！彩券行老闆公開「下注場面」：眼光精準

近日1名移工因摸著彌勒佛肚子刮刮樂，中了1200萬獎金。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

春節「幸運移工」回顧！她中獎嗨喊：寄給家人好過年

值得一提的是，過往不少春節中大獎的幸運得主，都是年輕外籍移工。2022年桃園1名年約25歲的越南男移工，見當天2月1日又是大年初一，挑選了尾數001的「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果幸運刮中200萬及BMW休旅車，令他興奮大喊「可以回越南了！」2024年在新竹，1名年約30歲男移工與同鄉逛街路過1間彩券行，因感覺到店內擺放的財神爺「好像在對他微笑」，決定和友人各買1張「1200萬大吉利」試試手氣，結果一刮就中100萬，令他笑得合不攏嘴、更當場霸氣分給店內顧客每人1000元「傳承好運」。

刮刮樂「狂中千萬」快跟進移工朋友買！彩券行老闆公開「下注場面」：眼光精準

彰化女移工去年刮中1200萬大獎後，開心表示要寄給家人。（圖／民視新聞資料照）

另外，在去年（2025年）彰化縣埔鹽鄉，1名年輕越南女移工與3名同鄉一起前往彩券行，各挑選1張刮刮樂試手氣；其中女移工被閃亮亮的「1200萬大吉利」吸引、一次買了4張。結果被財神眷顧的她，隨手刮開第1張就中頭獎，當時她發現後驚訝得全身發抖，激動表示要把這筆錢全數寄回越南，讓家人能夠過個好年，自己則繼續留在台灣工作。從上述種種案例可見，移工們不僅勤奮工作，也時常憑著小小的幸運，為自己和家人帶來額外的希望與驚喜。

彩券行老闆認證！移工下注眼光精準

事實上，外籍移工除了瘋玩刮刮樂，在「運動彩券」市場的實力也不容小覷。據《三立新聞網》報導，據彩券行業者觀察，移工朋友們對「足球」情有獨鍾，對歐洲五大聯賽、世界盃等球員動態如數家珍，每逢週末或大型賽事，經常看到移工朋友三五成群討論賠率、分析戰術等。由於移工們對賽事掌握度極高，下注眼光往往很精準，因此無論小額中獎或抱走大獎金、相關案例已經屢見不鮮。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：刮刮樂「狂中千萬」快跟進移工朋友買！彩券行公開「下注場面」：眼光精準

