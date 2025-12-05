快辨識網軍！Threads、X推出「關於帳號」新功能 可查看用戶所在地、取得平台媒介

Threads、X推出「關於帳號」新功能。圖／翻攝畫面

近年社群平台出現大量網軍、假帳號，不僅可能改變使用者認知，更可能引發詐騙行為，為讓社群平台使用者背景更加透明、幫助辨識帳號來源，Facebook 、Instagram先前曾推出「帳號透明度報告」與「Page Transparency」功能；現在就連Threads、X平台也推出「關於帳號」功能。

社群平台Threads日前跟進推出「關於此個人檔案」功能，只要在帳號主頁中點擊符號，就能清楚知道該帳號名稱、加入平台時間及所在地點；台灣AI實驗室創辦人、PTT創世神杜奕瑾日前也在社群分享，「中國不能使用西方社交媒體」，卻遭網友發現出現來自「中國」帳號，對此杜奕瑾表示，能夠不翻牆來的「不是小老百姓 ，是在中國監獄或是軍隊的帳號」，因此藉Threads「關於此個人檔案」新功能，就能輕鬆辨認「中國網軍」。

Threads推出「關於此個人檔案」功能，點擊後使用者可辨認帳號來源。示意圖／翻攝自Threads

不僅如此，X產品總監尼基塔．比爾（Nikita Bier）早在今年10月就公布「About this account（關於此帳號）」新功能，讓用戶查看帳號「註冊國家、目前所在地、曾更改用戶名稱的次數、註冊資訊」。

只要前往帳號主頁，點擊「About this account」，若發現帳號目前所在地旁出現「驚嘆號」符號，表示該區域位置不準確，可能使用VPN，雖然無法得知精確地點，不過自下載或登入欄，可顯示軟體取得方式。

X推出「About this account（關於此帳號）」功能，讓使用者查看註冊國家、目前所在地、曾更改用戶名稱的次數、註冊等資訊。示意圖／翻攝自X

這項功能可清楚辨認出假帳號、組織政治煽動或是匿名帳號，比爾表示，此為「保護全球網路言論廣場誠信的重要第一步」，雖然部分用戶可能擔心功能讓隱私曝光，不過用戶可以手動選擇顯示「國家」或「區域／洲別」，讓用戶在資訊透明之下仍保有部分控制權利。



