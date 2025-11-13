快逃啊！鳳山民宅竄火鄰居急報警 4人驚險逃生

高雄鳳山一棟民宅起火燃燒。（圖／東森新聞）





高雄鳳山一棟民宅傳出火警，火勢瞬間蔓延，隔壁鄰居趕緊報警，四名住戶一度受困，所幸自行逃出，沒有造成傷亡。

消防員：「有明火往上竄，2樓。」二樓住家冒出熊熊火焰，濃煙從公寓所有縫隙竄出，消防員趕緊拉水線進屋滅火。火舌好幾度超出陽台，一樓鐵窗已經被燒熔，冒出大量白煙。

記者vs.鄰居：「（你有聽到什麼聲音嗎？爆炸或是什麼），爆炸玻璃脆掉，爆炸的聲音。」附近住戶也被劇烈的聲響驚醒，立刻通報警消。

火災發生在13號凌晨1點多，消防獲報中山西路的巷弄中，一處民宅兩層樓全面燃燒，起火住家還有人，趕緊出動大量人員，到場撲滅火勢。

鳳山消防分隊長李韋虢：「現場有兩名住戶，我們到達現場時候，（兩人）都已經逃出來了。」

火勢大約15分鐘就撲滅，所幸沒有人傷亡，詳細火警原因仍有待進一步釐清。

