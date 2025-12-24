快速上桌的小撇步！紅燒馬鈴薯牛腩
紅燒馬鈴薯牛腩
做法其實和之前分享過的紅燒牛肉麵一樣，不過馬鈴薯容易爛我都等牛肉快好時再加，約半個小時就能燉軟。放冰箱隔天拿出來把上層的油撈掉再加熱，牛肉更入味更好吃～
食材
牛肋條/牛腱, 一盒
番茄, 一顆
紅蘿蔔, 兩根
馬鈴薯, 兩顆
洋蔥, 一顆
蒜頭, 2-3瓣
冰糖, 三匙
白胡椒粉, 適量
醬油米酒, 適量
滷味包, 一包
薑片, 2-3片
青蔥, 1根
料理步驟
步驟 1：牛肋條切塊，熱水先燙過去血水，胡蘿蔔和馬鈴薯切滾刀塊，洋蔥番茄切塊，蔥切段
步驟 2：鍋裡熱油，蒜頭洋蔥和蔥段先炒香，加入牛肉和辣椒末番茄胡蘿蔔繼續炒，嗆入少許米酒，接著慢慢加入醬油胡椒粉冰糖等，拌炒到番茄糊掉
步驟 3：接著加入水（若有高湯更好）蓋過食材，加入滷包和一些烹大師，大火煮開後轉小火慢慢燉，約要1.5-2小時
步驟 4：燉煮的過程不時調味，我還加了一些韓式辣醬和番茄醬，有不少人會加豆瓣醬。牛肉差不多軟時加入馬鈴薯塊，再燉約半小時馬鈴薯軟爛後就可以啦！
小撇步
馬鈴薯容易爛不要一開始就開，等牛肉差不多燉好時再加，約半個小時就能燉軟～
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：快速上桌的小撇步！紅燒馬鈴薯牛腩
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
