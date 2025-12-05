番茄小卷義大利麵

義大利麵也可以算一種懶人料理、快速備料烹煮很快就能享用。

食材

蒜頭, 2-3小瓣

洋蔥, 1/3顆

油漬鯷魚, 1片(無可略)

番茄, 大型1/2顆

小卷切片, 5-6片

義大利麵, 1人份

番茄醬, 2大匙

初榨橄欖油, 3大匙

羅勒(或九層塔), 6-7片

料理步驟





步驟 1：將蒜頭切末，洋蔥切成細絲，番茄切成小丁塊，鯷魚如果怕有刺，可以稍微處理掉骨幹比較硬的，細刺是食用無礙的，或者也可以先在砧板上剁碎，其餘食材備齊。p.s 玉米筍是清冰箱翻出的，不是必備，或者也可以自行添加其餘蔬菜。



廣告 廣告



步驟 2：熱鍋倒入橄欖油，同時另起一鍋水煮義大利麵。





步驟 3：先炒香蒜末然後加入鯷魚炒散開。





步驟 4：接著倒入番茄及洋蔥炒軟。





步驟 5：水滾後加入義大利麵烹煮至7-8分熟，大約咬起來還有點生硬的狀態。





步驟 6：將番茄醬、玉米筍及小卷片加入一起拌炒。





步驟 7：將義大利麵加入，添加2-3大勺煮麵水，稍微翻炒讓麵條吸附湯汁，途中水量若不足可再行少量添加，煮至喜歡的麵條熟度、湯汁變濃稠即可準備起鍋。





步驟 8：起鍋前加入羅勒、加入鹽及黑胡椒調味。





步驟 9：盛盤後可以添加少許裝飾，依喜好灑上些起司粉、風味橄欖油讓滋味層次更豐富。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：快速備料、簡單烹煮！番茄小卷義大利麵

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號