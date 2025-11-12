快速公路大貨車降速 有效減少事故率
記者傅希堯／台北報導
交通部十二日指出，快速公路執行大型載重車輛降速行駛後，事故佔比己大幅下降一半，交通部呼籲大貨車業者及駕駛務請依循相關速限標誌及告示牌指示行駛，並遵守相關載重管制措施，共同維護快速公路行車安全。
公路局指出，台六十一線西濱快速公路自一一二年三月一日起實施二十噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故佔比由百分之十五點三減少至百分之十二點三，有顯著下降趨勢。一一四月四月起對台八十六線等六段速限九十公的快速道路，實施大貨車最高速限調降為時速八十公里後，大貨車事故佔整體事故比例由百分之十四點一，大幅降至百分之六點七，成效良好。
在高速公路方面，今年一到九月國道死亡交通事故，其中第一當事人為大型載重車有三六三件，造成十七人死亡，五九三人受傷，而追撞占百分之五十三為最多。國道散落物一至九月共三萬六五三七件，其中以大型載重車掉落的胎皮有七六二九件，佔比達百分之二十一居首。
