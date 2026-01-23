快速左右轉動方向盤作弊過關 代客驗車業者被起訴

〔記者王定傳／台北報導〕代辦車輛檢驗業者柯姓男子，去年4月駕駛客戶車輛到交通部公路局台北市監理所驗車，在車輛前輪偏滑試驗項目中，為讓車輛通過檢驗，以快速左右轉動方向盤的作弊手法，讓不合格車輛過關，監理所發現後將柯男函辦；台北地檢署今日依公務員登載不實準文書罪嫌起訴柯男。

檢方調查，柯男明知車輛辦理前輪偏滑試驗，不得以左右劇烈操作方向盤方式通過檢驗，於4月1日上午，在台北市區監理所第三檢驗車道，辦理車輛前輪偏滑試驗時，以快速左右轉動方向盤的作弊手法，使車輛於檢驗設備電腦螢幕上不實顯示合格，致監理所將不實檢驗結果上傳交通部公路監理資訊系統，損害監理機關對於車輛檢驗管理的正確性與公正性。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉盤前掛假單炒作7檔股票 「股市神秘大戶」蕭漢森深夜北檢複訊

涉盤前掛假單炒股 股市大戶蕭漢森1500萬交保

與吳乃仁吃近6萬餐宴案 檢察官徐名駒被懲戒法院罰俸2個月

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

