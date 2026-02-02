快速清除車輛積雪 掌握4要訣

冰和雪對開車來說非常危險，若不徹底清除車上的積雪，駕駛的視線受阻，對其他用路人來說也很危險，因此先清除積雪再開車很重要。美聯社

冰和雪對開車來說非常危險，若不徹底清除車上的積雪，駕駛的視線受阻，對其他用路人來說也很危險，因此先清除積雪再開車很重要，掌握清理積雪的要訣，必要時可使用雪刷或其他除雪工具大幅簡化清理過程。

今日美國報（USA Today）報導，冰和雪在開車時很危險，特別是那些駕駛不常遇到大雪的地區，對駕駛和其他用路人都有風險，開車前花幾分鐘清除前後擋風玻璃、兩側外後視鏡和車頂的積雪和冰能預防事故發生，國家公路交通安全管理局的數據指出，估計有10萬1390起警方紀錄的交通事故發生在下雪或雨中夾雪的天氣。

廣告 廣告

下大雪時或下過大雪後行車很危險，而如果沒有徹底清除車身積雪就上路後果更是不堪設想。車頂的雪或冰在高速行駛時可能會飛出變成拋射物，阻擋其他駕駛視線，或他們的前擋風玻璃遭受突然的衝擊力，進而造成事故，特別是在很多車同時以高速行駛的高速公路。

有些駕駛會因為覺得視線良好就沒有將車身積雪完全清除，雖然徹底清光積雪很麻煩，但這樣能確保駕駛在難以預測的路況下平安開車，在惡劣的天氣中視線越好、對車輛的操控越多，行車就越安全，可以透過掌握清除積雪的要訣，讓過程更輕鬆快速。

清積雪時可戴分指或連指手套，最好是防水的，可減少不適；明智地選擇工具，雪刷比部分工具更溫和，對表面造成的磨損和刮損較小。清積雪時不要急，否則用雪刮刮太快恐傷車漆，可以利用車子的除霜功能，並在清積雪時預熱車子。

至於是否需要購買雪刷，住在從不下雪地區的駕駛不用買，但若冬天會降雪就可考慮購買，網路上和汽車用品都能買到價格實惠的雪刷和雪刮，它們能讓清除積雪變得更簡單、更有效率，較長、較大的雪刮和雪刷能清理較難接觸到的區域如車頂。

更多世界日報報導

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺