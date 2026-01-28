快速滿血！ F-16V春節戰備 「潛力裝掛」AIM-120、AIM-9M飛彈恢復戰力

空軍第四聯隊嘉義空軍基地F-16V戰鬥機執行潛力裝掛操演，掛載AIM-120C先進中程空對空飛彈後，執行春節戰備任務。郭宏章攝



空軍第四聯隊今天（1/28）持續進行春節加強戰備操演，空軍嘉義基地的F-16V演練在短時間內完成戰機「恢復」防空外型，掛載AIM-120飛彈與AIM-9M飛彈，還有副油箱與機砲砲彈等武器與裝備，武掛等專業人員迅速確實的動作，讓F-16V在短時間內就能「滿血」再度起飛恢復作戰任務，隨時能夠讓F-16V維持高度警戒，全天候24小時戒備，盼能讓國人安心過個好年。

空軍第四聯隊嘉義空軍基地F-16V戰鬥機執行潛力裝掛操演，掛載AIM-120C先進中程空對空飛彈後，執行春節戰備任務。郭宏章攝

為使國人了解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部特於農曆年前，辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今天繼續邀請國內、外新聞媒體參訪空軍第四戰術戰鬥機聯隊及同駐部隊防空第七九五旅第301營第2連。上午首先由四聯隊的武掛分隊，展現F-16V潛力裝掛、「恢復防空外型」的演練。

空軍四聯隊指出，潛力裝掛係指各專業人員應於指定時限內，快速完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送之作業；另外，依戰備需求，掛載的項目也略有不同，依戰備作戰任務需求，可區分為「完成」及「恢復」戰備，今天則由兩架次F-16V（Block 20）型機裝載構型為「恢復」防空外型。

空軍第四聯隊嘉義空軍基地F-16V戰鬥機執行潛力裝掛操演，掛載AIM-120C、AIM-9飛彈後，恢復起飛，執行春節戰備任務。郭宏章攝

F-16V「恢復」防空外型的掛載內容分別在機翼翼尖兩側各1枚AIM-120先進中程空對空飛彈，第2及第8站位則是掛載AIM-9M短程空對空飛彈，內側掛架左右兩側則掛上370加侖副油箱，並且將機砲與CDS裝至滿載。

在今天的F-16V兩機完成上一次飛行任務返場後，執行快速恢復整補作業，現場可以看到，武掛分隊在接獲作戰中心指令下達後，在上一批F-16V任務落地關車後，在最短有效時間內完成「潛力裝掛」的恢復整補作業。

在分區指揮官下令操演開始之後，單機指揮官接收命令並召集人員，下達本次的裝掛科目與武器、副油箱等項目，並提醒裝掛人員在工作過程中的安全注意事項，以維護飛安。而武掛人員在接近飛機前必須做FOD檢查，確保人員身上無意掉落的東西。基本上人員身上不要帶任何東西，像手錶、戒指等等。隨後人員手接觸地面靜電樁，以釋放身上存在的靜電，以防止在工作過程中造成靜電感應，保護飛機與人員的安全。

空軍第四聯隊嘉義空軍基地F-16V戰鬥機執行潛力裝掛操演，掛載AIM-120C、AIM-9飛彈後，恢復起飛，執行春節戰備任務。郭宏章攝

而在警戒機堡外消防待命人員也駕駛了Striker消防車待命，還有救護車的醫療人員，負責現場的突發狀況，以便立即緊急處置。

隨後，頭戴黃色膠盔的武掛人員，以及頭戴白色膠盔的單位人員分別依照指令進行武掛作業，「黃盔」武掛人員負責各式武器彈藥的掛載，「白盔」人員負責各式彈藥的運送以及裝掛前的檢查，兩者互相配合，快速的完成各式彈藥的掛載。

空軍嘉義基地第四聯隊2026.1.28春節加強戰備，執行潛力裝掛操演，完成AIM-120、AIM-9M飛彈掛載後，空軍官校110年年班的陳怡慈上尉，執行360度檢查後，駕駛F-16V戰機執行戰鬥空中巡邏（CAP）任務。國防部提供

分區指揮官在確認武掛作業完成後，兩位戰機飛行員包括長機空軍第23作戰隊中校飛行官施順德、與同隊的陳怡慈上尉，也再度回到戰機旁，一同進行360度檢查，再登上F-16V座艙，依程序對發動機開車，完成飛行前準備後，立即駕駛戰機滑出機堡，駕駛F-16V戰鬥機快速起飛升空，再度執行作戰任務。

身為F-16教官的施順德表示，F-16緊急起飛的演練，對F-16飛行員來講它不只是一個演練而已，也是每一天的日常生活。擔任警戒任務的時候，飛行員們真的必須保持高度的戒備，6分鐘或15分鐘內就必須緊急起飛。透過這樣子的春節緊急起飛的演練，可以讓國人知道空軍平時實戰化訓練的成果

空軍第四聯隊第23作戰隊中校飛行官施順德，說明F-16V潛力裝掛與警戒戰備，還有飛行中HUD失效時緊急處置程序。郭宏章攝

有記者問施順德，若F-16 V儀表失效的時候，例如抬頭顯示器（HUD）全部都凍結的時候，有何備援方式飛回本場？施順德說明，緊急程序的部分，F-16型機它是一個先進的裝備，它有多重的back up模式。在平時F-16飛行員也會執行各項的模擬機的緊急訓練。當大家在空中遇到這樣子的情況的時候，我們會依照俗稱「黃卡」緊急程序的SOP來做相關的執行。利用EGI等備援裝置來飛回本場。

空軍第四聯隊嘉義空軍基地F-16V戰鬥機在完成潛力裝掛之後，恢復起飛，執行春節戰備任務。郭宏章攝

施順德說明，備援儀表EGI主要為姿態儀。在主要姿態儀之外，還有備用姿態儀以及備用磁羅盤等相關的備用機制。

施順德也請國人放心，春節期間空防是沒有休假的，「我們各個空軍基地都會保持高度的戒備。也放心我們有信心、我們有能力守護這片天空。」

空軍嘉義基地第四聯隊2026.1.28春節加強戰備，執行潛力裝掛操演，完成AIM-120、AIM-9M飛彈掛載後，空軍官校110年年班的陳怡慈上尉，執行360度檢查後，駕駛F-16V戰機執行戰鬥空中巡邏（CAP）任務。國防部提供

此外，跟隨擔任這次施順德中校執行「恢復」戰備飛行的僚機飛行員，是空軍官校110年年班的陳怡慈上尉，由於是較為少見的F-16女飛官，因此也吸引不少記者的注意。兩架F-16V完成潛力裝掛後，隨即升空，陳怡慈也展現優異的飛行技術，令記者團印象深刻。

