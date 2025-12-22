快速澄清張文非中配之子！周玉蔻讚四叉貓、陸委會「即時破除錯誤資訊」：做得很好！喊話：政府各部會都應確立迅速處理機制與能力

捷運台北車站與中山站19日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，造成含嫌犯在內，共4人死亡。由於張文犯案使用台灣普通刑案較罕見的「煙霧彈」，且犯案手法具有高度組織性，引起張文是「中共第五縱隊」、媽媽是陸配等質疑。不過，網紅四叉貓闢謠，張文並非外配之子，父母皆不是中國人；陸委會也出面澄清。對此，資深媒體人周玉蔻稱讚，「快速澄清張文母非中配！四叉貓及陸委會做的很好！」

周玉蔻今（22日）於臉書發文指出，「張文這個惡魔犯案後，網路上立刻出現他是中配之子，甚至有截圖說他歌頌解放軍及申請中國護照等謠言及假資訊」。她說，「幸好四叉貓仔細搜尋比對資料，立即加以澄清」、「陸委會也證實，張母並非中國籍」。

不過，周玉蔻點出「第一時間為什麼那麼快就流出這種假訊息、謠言撼動人心、挑撥離間呢？」她質疑，「這是個人犯案？還是有系統的刻意測試在重大危機事件發生後台灣社會人心抵抗謠言破壞力的能耐？」

周玉蔻呼籲，「不管怎樣，國安團隊有必要查清楚」。最後，她再次稱讚，「四叉貓做的很好，台灣須要更多貓貓」、「陸委會即時破除錯誤資訊也做的很正確，政府各部會、機構應該都確立這種處理機制與能力」。

（圖片來源：三立新聞、周玉蔻臉書、四叉貓臉書）

