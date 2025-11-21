快速篩選健康胚胎！「AI選胚」準確率75%助攻受孕率





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】在AI醫療浪潮下，臺灣生殖醫學迎來新突破。TFC臺北生殖中心醫師與胚胎師團隊領先研發「可解釋人工智慧（Explainable AI, XAI）」模型，導入胚胎評估流程，結合完整臨床數據與影像資料，成功預測胚胎染色體是否健康，準確率達 75%。研究成果已發表於國際期刊《Journal of Assisted Reproduction and Genetics》，為全球領先具可解釋性的AI胚胎預測模型【註1】。



分析母齡、父齡和胚胎發育速度 結合智慧科技與個人化醫療的AI模型



過去 AI決策常被視為「黑箱」，只提供結果，但當模型無法清楚交代推論路徑與依據時，將導致信度下降。TFC的Explainable AI突破此限制，能分析母齡、父齡、胚胎發育速度等臨床數據，清楚解釋「為什麼這顆胚胎更有機會成功」。讓醫師與病患在資訊透明、邏輯清楚、信任度高的基礎上，達到醫病共享決策 （Shared decision making, SDM）最精準的選擇。這套結合智慧科技與個人化醫療的AI模型，將可應用於TFC臺北總院與新板院所，幫助渴望孩子的準父母安心接受療程，開啟生殖醫療科技的新篇章。

TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師表示，這項研究的核心價值在於建立「AI科技 × 臨床專業 × 病患溝通」的三角合作關係；透過AI分析能有效節省時間與成本，協助醫師快速篩選出值得進一步分析的健康胚胎，同時讓病人清楚理解選胚的依據，而非侷限在被單向告知，促進醫病討論，讓求孕之路更安心。



準確率達75%的高效模型 為每顆胚胎健康程度產出「專屬分析報告」



TFC醫療團隊為突破此瓶頸，回溯分析了2020年至2022年間共 1,908顆囊胚的影像與參數，納入父母年齡、AMH值、胚胎發育速度等重要臨床數據，並以六種主流AI機器學習模型訓練與外部驗證，最終建立準確率達75%的高效模型，進而為每顆胚胎產出「專屬分析報告」，清楚呈現AI判斷胚胎健康程度的依據，並協助醫師進行個人化分析與治療，能夠讓醫師在沒有PGT-A檢測的情況下預測胚胎健康，降低患者經濟負擔與風險，並提高懷孕成功率。



曾啟瑞醫師強調，邁入AI人工智慧新世代，TFC秉持「以病人為中心、以安全為優先」的理念，透過這套模型，不僅能更精準篩選健康胚胎，也能突破過往科技的「黑箱限制」，提供完整判讀資訊，協助醫師做出更全面的臨床建議，讓每位準父母從「被動接收結果」轉為「主動參與選擇」，真正實現以人為本的智慧醫療。



新北地區生殖醫療有潛在的龐大需求 透過創新醫療科技打造好孕網絡



TFC持續推動AI科技臨床應用，也同步拓展醫療服務網路。根據TFC統計，臺北總院約４成患者來自新北地區；2024年，新北市共有 21,132對新人與 16,262名新生兒，近半數集中於板橋、三重、中和、永和及新莊等區【註2】，顯示當地生殖醫療的龐大需求。



新板婦產科診所為滿足在地服務，正式升級為具備凍卵、取卵、試管嬰兒、冷凍胚胎等完整功能的專業生殖中心，並導入Explainable AI輔助技術，與臺北總院形成雙北「好孕醫療網絡」，成為北台灣AI生殖醫療的重要樞紐，不僅讓新北市家庭，免於舟車勞頓奔波至台北總院，中、南部的難孕家庭，搭乘高鐵至板橋，也可大幅縮短求孕旅程。



新板婦產科生殖中心由生殖醫學權威王瑞生院長領軍，與總院胡玉銘院長、何彦秉副院長、黃馨慧主任醫師、張翊恩副主任醫師、許嘉樺主治醫師等共同駐診。王瑞生院長指出：新北市去年高齡產婦超過6,000人【註3】，高齡懷孕與凍卵需求皆顯著上升。TFC研發的創新AI技術，能協助醫師在眾多胚胎中更快找出最具發展潛力的一顆，這正是少子化時代最具意義的醫療科技突破。



中央與地方推出多項助孕政策 「試管嬰兒補助3.0」首胎補助15萬



為降低生殖醫療門檻，中央與地方政府同步推出多項助孕補助政策。新北市政府今年實施「好孕補助三連發」，涵蓋醫療凍卵、凍精與解凍卵三項補助；衛福部國健署亦於今年11月推出「試管嬰兒補助3.0」，首胎最高補助金額可達 15萬元。為讓準爸媽更快掌握專屬補助資訊，TFC推出全臺首創的「試管嬰兒補助3.0試算機」【註4】，民眾只需輸入年齡與療程條件，即可快速得知可申請金額。



響應政府鼓勵生育政策，TFC新板婦產科生殖中心作為「健保特約診所」，不僅可同時享有中央的「試管嬰兒補助3.0」補助與新北「好孕補助三連發」的加乘效益，且可將扣除補助與保險給付後的實際自費療程金額，列入個人所得稅醫療支出扣除額範圍，獲得額外的稅務減免優惠，實現「補助＋稅優＋高成功率」三重利多，鼓勵更多夫妻勇敢踏出備孕的第一步。



