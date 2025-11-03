快速道路逆向撞上大貨車車頭 男被逮酒測值0.98
地方中心/陳崇翰 基隆報導
驚險瞬間！今天（3）凌晨，一名51歲的李姓男子喝茫後開車上路，在台62線快速道路一路逆向行駛，一路到暖暖交流道，撞上大貨車車頭才停下。雖然肇事駕駛沒有受傷，不過酒測值卻高達0.98，行經路上也嚇壞不少路過駕駛，幸好都驚險閃過。
深夜行駛在單向道路上，突然前方一道閃光迎面而來。
目擊民眾：「夭壽，他是逆向欸」。
下一秒一輛銀色轎車逆向直衝而來，駕駛嚇壞了，趕緊把方向盤扭轉驚險閃過，但逆向的轎車，依舊直直衝，最後撞上大貨車才停了下來。
肇事駕駛已自行拖困。(圖/民視新聞)
車子撞的四分五裂，不只保桿凹陷、車燈車殼碎裂，連一半輪胎也不見，警方獲報到場肇事駕駛已自行拖困，但渾身卻散發出濃濃酒氣。
目擊民眾︰「應該是西向，結果是上錯匝道，他是從匝道逆向上來，到那邊剛好，撞到一台26噸的大貨車，才停了下來，(那人有沒有怎麼樣)，酒醉人都沒事啊」。
驚險畫面發生在台62線快速道路上，基隆往瑞芳方向。51歲的李姓男子，凌晨12點喝得酩酊大醉，逆向上路，一到暖暖交流道9.5公里處，撞上大貨車的車頭燈。
八堵所副所長王愛榮：「經酒測為0.98，全案依公共危險，移送基隆地檢署偵辦」。
車子撞的四分五裂，連一半輪胎也不見。(圖/民視新聞)
肇事駕駛運氣好，撞成這樣人卻毫髮無傷，也沒傷及其他用路人。但酒後開車又逆向，酒醒後還是得為自己的行為付出代價。
《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
原文出處：驚險！轎車快速道路逆向撞大貨車 駕駛自行脫困、被逮酒測值0.98
