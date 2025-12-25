快速降溫發生中 鄭明典：今晚還有第2波 冷得很有感

大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，今日北部、宜蘭越晚越冷，今晚、明晨低溫只剩12度；前氣象局長鄭明典說，這次天氣圖上明明沒有鋒面通過台灣，但從清晨4點開始，不少測站以每小時超過1度的速度降溫中，讓他急忙在臉書發文提醒「快速降溫，正在發生中」，且今天入夜還會有第2波降溫，將會冷得很有感。

鄭明典表示，以前都會說「鋒面過境、氣溫驟降」，這次天氣圖上明明沒有鋒面通過台灣，但卻出現氣溫驟降的現象，不少測站以每小時超過1度的速度降溫，從今天清晨4點開始已持續超過4小時，降溫相當有感。

鄭明典指出，台灣北方強風區有冷高壓偏南出海，是今天早上第一波快速降溫的來源，但還有另一波冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，稍晚該低壓區會加強，從北方極渦下來的冷空氣有可能會往南，「今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫」。

氣象署指出，大陸冷氣團今天南下，北部、宜蘭越晚越冷，今晚至明晨是這波冷空氣威力最強時刻，中部以北低溫下探12度，南部、花東也只有14度，空曠地區感受會更強烈，且因水氣豐沛，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率很高，中部、東部3000公尺以上高山可能降雪，北部、東北部2000公尺以上高山有機會飄雪。

氣象署表示，這波大陸冷氣團會在周六、日（27、28日）減弱，不過下周二（30日）起又有一波東北季風增強，目前預測將持續影響至明年1月3日，西半部、東北部低溫下探13度，花東也只剩18度，北部、東北部水氣較多，中南部山區也會有零星降雨。

