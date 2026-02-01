快過年了血庫告急！台南市婦女會辦捐血活動 童小芸：目標400袋

【記者莊曜聰／台南報導】近來天氣寒冷，民眾因感冒等身體不適狀況較多，加上農曆春節將至，造成全台血液庫存量拉緊報，社團法人台南市婦女會今天在中山公園舉辦大型捐血活動，將參選北區、中西區市議員的理事長童小芸，及國民黨籍市議員蔡淑惠、曾培雅都共襄盛舉，呼籲民眾挽袖獻出熱血，寒冬送暖做公益、助人也利己。

根據台灣血液基金會統計，目前全台A型、B型與O型血液庫存量明顯不足，其中又以O型血最為吃緊，庫存量僅剩4.7天，已經在安全水位下，台南捐血站人員表示，今年農曆春節連假長達9天，加上天氣狀況影響，捐血人數大幅降低，年節前後容易發生血源短缺情形，血液庫存量是醫療體系重要後盾，需要提前儲備「度年關」。

童小芸表示，台南市婦女會已經連續3年，都選在農曆春節前舉辦捐血活動，因為這個時間點包括學生放寒假，天氣寒冷造成感冒、身體不適的民眾增加，年長者此時也較不適合捐血，種種因素造成血庫缺血，因此呼籲大家共襄盛舉「捐血一袋、救人一命，用最實際的行動把愛傳出去。」

童小芸指出，這次活動共有東區婦女會、東區連心會、中西區婦女會、中西區慈心會、南區婦女會、南區365愛心會、北區婦女會、北區仁愛姐妹會、安平區婦女會、安平區古堡姐妹會、安南區婦女會、安南區慈愛會共12個協會加入協辦，一早就有民眾排隊等著做愛心，活動直到下午5時結束，希望能達成捐血400袋的目標。

農曆春節將至，加上天氣寒冷等因素，捐血人數大幅減少，這次活動目標400袋。莊曜聰攝

捐血活動在台南中山公園舉行，對面就是台南轉運站。莊曜聰攝

